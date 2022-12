I 7 film di Natale più belli e dove vederli in streaming

Ogni anno escono decine di nuovi film di Natale, ma non c’è niente da fare: alcuni film di questo genere restano comunque i più belli di tutti i tempi, sebbene siano usciti ormai anni o decenni fa. Il segreto del loro successo è, forse, anche nell’atmosfera che sono capaci di ricreare: rivedere una pellicola natalizia uscita degli anni Novanta per molti può significare immergersi di nuovo, per qualche ora, nello spirito del Natale di quando si era più giovani, magari bambini. Molti di questi grandi classici sono disponibili in streaming: ecco dove trovarli.

Una poltrona per due

Moderna reinterpretazione de Il principe e il povero di Mark Twain, questo film del 1983 per molti è una visione irrinunciabile la Vigilia di Natale. Nella trama Dan Aykroyd e Eddie Murphy interpretano due finanzieri che, per scommessa, sostituiscono un uomo di affari e un clochard. Si può vedere su Prime Video, Apple TV+ e Google Play Film.

Il Grinch

Uscito nel 2000 e oggi disponibile su Netflix, Prime Video e Tim Vision, in questo grandissimo classico natalizio Jim Carrey diventa il Grinch, creatura verde e pelosa allergica alle feste e all’allegria nata dalla fantasia del Dr. Seuss. La visione è davvero spassosa!

Festa in casa Muppet

Il racconto Canto di Natale di Dickens nel corso dei decenni è stato raccontato e reinterpretato innumerevoli volte: nel 1992 è stato rivisitato anche dai Muppet, ovvero Kermit e compagnia. Il film è disponibile su Apple TV+.

Il Canto di Natale di Topolino

Parlando sempre di reinterpretazioni di Dickens, nel 1983 è uscita quella firmata da Disney. In questo film, disponibile su Apple TV+ e Disney+, Topolino è Bob Cratchit e Paperon de’ Paperoni è Scrooge.

Vacanze di Natale

Il ricco e fortunato filone dei cinepanettoni trova in questo film del 1983, ambientato a Cortina, un vero caposaldo. Tra le molte battute memorabili del film c’è «E anche questo Natale… se lo semo levato dalle palle!». Si può vedere su YouTube o Apple TV+.

Miracolo nella 34ª strada

Questo film, uscito nel 1994 e remake dell’originale del 1947, rientra ogni anno nella programmazione tv delle feste natalizie. Ma si trova anche in streaming, su Disney+: nella trama, Richard Attenborough veste i panni del Babbo Natale del centro commerciale, mentre Mara Wilson è la bambina che non crede che sia lui quello originale.

Caro Babbo Natale

Una vera favola di Natale: una bambina e suo fratello maggiore pregano il Babbo Natale dei magazzini Macy’s di far tronare insieme i genitori separati. Nel cast c’è Leslie Nielsen. Il film è del 1991 e si trova su Apple TV+.