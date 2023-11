I Delitti del Bar Lume 11, ecco quando escono le nuove storie

Fonte foto: Sky/F. Di Benedetto

Dopo gli immancabili brindisi e fuochi d’artificio di Capodanno, l’anno nuovo inizierà con tre storie inedite di I Delitti del Bar Lume. È infatti prevista per gennaio 2024 l’uscita di “Il pozzo dei desideri”, “La girata” e “Sopra la panca”: sono questi i titoli delle tre maxi puntate che costituiranno la nuova stagione della serie comica a tinte gialle. Prodotta da Sky Studios e Palomar, la serie è diretta da Roan Johnson (che è anche produttore creativo) e Milena Cocozza.

I Delitti del Bar Lume: ecco la nuova stagione

“Il pozzo dei desideri”, “La girata” e “Sopra la panca” sono le tre storie-film che compongono l’undicesima stagione di I Delitti del Bar Lume, che come è noto è una collection Sky Original liberamente ispirata al mondo di I delitti del BarLume di Marco Malvaldi, saga letteraria edita da Sellerio Editore.

Le tre storie sono ambientate durante una nuova estate a Pineta, che sarà come d’abitudine segnata da risate e soprattutto da indagini. Tanto per cominciare, il padrone di casa di Massimo, Beppe e Tizi viene trovato morto in un pozzo (e così i tre rischiano di rimanere per strada). Il padre della Tizi, poi, viene coinvolto nell’accoltellamento di un imprenditore, ma soffre di amnesie e non è dunque certo se sia il colpevole dell’accaduto o meno.

Intanto, la Fusco vuole approfondire un incidente di caccia poco chiaro. Il sindaco Pasquali, invece, per far fronte ai debiti del Comune decide di fare multe a tutta Pineta, salvo poi pensare che una valigetta piena di soldi potrebbe essere la risposta.

Il cast di I Delitti del Bar Lume 11

La sceneggiatura delle nuove storie de I Delitti del Bar Lume è firmata da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. Nel cast tornano invece i nomi celebri delle precedenti stagioni. Filippo Timi veste i panni di Massimo Viviani, Lucia Mascino è il Commissario Fusco e Alessandro Benvenuti interpreta Emo, uno dei “vecchini” insieme ad Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marcello Marziali (Gino).

Completano il cast Enrica Guidi nei panni della Tizi, Corrado Guzzanti in quelli di Paolo Pasquali e Stefano Fresi in quelli di Beppe Battaglia. È prevista inoltre la partecipazione di quattro ospiti speciali, ovvero Orietta Berti, Marco Messeri, Francesco Motta e Sandro Veronesi.

I Delitti del Bar Lume 11: le date di uscita

La prima delle tre nuove storie, “Il Pozzo dei Desideri”, è stata presentata fuori concorso al 41esimo Torino Film Festival il 26 novembre scorso, alla presenza del cast. L’uscita in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW è invece prevista per il 12 gennaio 2024.

Seguiranno, nei due venerdì successivi, le altre due puntate-film. “La girata” arriva su Sky e in streaming su NOW il 19 gennaio, mentre “Sopra la panca” esce il 26 gennaio.