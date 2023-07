I delitti del BarLume 11: chi sono gli ospiti speciali

Fonte foto: Sky / Paolo Ciriello

Sono attualmente in corso all’Isola d’Elba le riprese dell’undicesima stagione di I delitti del BarLume, che arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW. A giudicare dal video recentemente diffuso da Sky, in cui si vedono alcune “papere” ed errori divertenti degli attori, l’atmosfera sul set è decisamente rilassata e allegra: un assaggio del clima che si respirerà anche durante i prossimi episodi! La serie collection Sky Original è prodotta da Sky Studios e da Palomar ed è liberamente ispirata al mondo di I delitti del BarLume di Marco Malvaldi, saga letteraria edita da Sellerio Editore.

Il cast di I delitti del BarLume 11

Anche nella nuova stagione di questa longeva e apprezzatissima produzione, che sarà composta da tre nuove storie, è stato confermato il cast storico. Ci saranno ancora una volta Filippo Timi (che interpreta Massimo Viviani), Lucia Mascino (ovvero il Commissario Fusco), Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo), Marcello Marziali (Gino), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

Tornano alla regia Roan Johnson e Milena Cocozza. Johnson è anche produttore creativo e ha scritto la sceneggiatura insieme a Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi.

Le guest star de I delitti del BarLume 11

Nella prossima stagione sono previste anche due guest star d’eccezione: Orietta Berti e Motta. Berti non ha bisogno di presentazioni: cantante, personaggio televisivo e attrice, oggi ha ottant’anni ma è presente sulla scena italiana da decenni. Motta è un cantautore e ha partecipato alla serie già lo scorso anno.

Le nuove storie del BarLume

Di cosa parlerà la nuova stagione de I delitti del BarLume? Quali saranno le tre nuove storie raccontate? Al momento non ci sono molti dettagli sulla trama: si sa solo che ci saranno «un morto in un pozzo, uno in mare e uno ucciso durante una battuta di caccia». Insomma, una nuova estate con diverse nuove grane, che saranno però come sempre gestite tra brillanti intuizioni e risate.

Dove è girata la serie I delitti del BarLume?

Come accennato, le riprese si stanno svolgendo all’Isola d’Elba, come sempre, e più nello specifico nel comune di Marciana Marina, che viene trasformato occasionalmente in un set cinematografico. Il BarLume (o almeno, quello che nella finzione è il BarLume) si trova in piazza Vittoria. Nella serie, comunque, le location mostrate diventano l’immaginaria cittadina toscana di Pineta, che nei libri di Marco Malvaldi si legge essere situata sul litorale toscano vicino a Pisa o Livorno.

I delitti del BarLume 11 in streaming

L’undicesima stagione de I delitti del BarLume arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La data di uscita esatta non è ancora stata annunciata. Su NOW si possono comunque recuperare tutte le precedenti stagioni e storie di questa serie, che ha debuttato nel 2013.

