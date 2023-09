I film con Richard Gere in streaming

Fonte foto: Sky

Ha appena compiuto 74 anni (il 31 agosto) l’attore Richard Gere. Il suo debutto al cinema è avvenuto negli anni Settanta, ma gli è servito un decennio per arrivare alla fama internazionale, oltre che a quella di sex symbol.

È successo con il ruolo da protagonista nel film American Gigolò, al quale sono poi seguiti numerosi altri lungometraggi di successo e qualche ruolo nelle serie tv. Nel corso della sua carriera Gere ha vinto diversi riconoscimenti, tra cui un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award.

Quali sono i migliori film con Richard Gere da vedere in streaming? Ecco qualche suggerimento.

Ti presento i suoceri

Ti presento i suoceri di Michael Jacobs è per il momento l’ultimo film che include Richard Gere nel cast (la foto è tratta da questo film). Uscito nel 2023 e visibile in streaming su NOW, la trama racconta di una giovane coppia intenzionata a sposarsi che organizza una cena per far conoscere i rispettivi genitori. Questi, però, in realtà si conoscono già a causa di alcune tresche segrete.

American Gigolò

Su NOW si può vedere anche il film che ha lanciato Richard Gere come icona sexy. Uscito nel 1980, il film ha per protagonista Julian, un giovane benestante che lavora come gigolò a Los Angeles. Dopo aver iniziato una relazione con Michelle, moglie di un politico locale, Julian scopre che una delle sue clienti è stata uccisa e finisce al centro di un’indagine.

Ufficiale e gentiluomo

Disponibile su Tim Vision e a noleggio Prime Video, è uscito al cinema nel 1982. In questo film drammatico e romantico Richard Gere interpreta il giovane Zack, che entra nell’accademia della marina per piloti di jet. Ribelle e refrattario alle regole, il ragazzo all’inizio si scontra duramente con i vertici della scuola.

Pretty Woman

È probabilmente uno dei film più noti con Richard Gere, che qui interpreta l’affascinante e spregiudicato Edward Lewis. Una sera, a Hollywood, l’uomo conosce casualmente Vivian Ward, una prostituta (interpretata da Julia Roberts). Lei ha bisogno di soldi e lui di una donna che lo accompagni nelle varie occasioni di lavoro: l’accordo che nasce tra i due, però, è destinato a cambiare… Questa famosa commedia romantica, uscita nel 1990, è visibile su Disney+.

Se scappi, ti sposo

Un’altra commedia romantica e, anche questa volta, accanto a Richard Gere c’è Julia Roberts. Uscito al cinema nel 1999 e oggi disponibile su Prime Video, il film parla di un giornalista di New York che vuole scrivere un articolo su una donna che ha abbandonato tutti i suoi futuri mariti all’altare. L’uomo decide allora di andare nel Maryland a conoscerla.

The Mothman Prophecies

Una strana creatura appare con sempre maggiore frequenza ad alcuni abitanti di Port Pleasant, in Virginia, mentre iniziano a verificarsi una serie di morti inspiegabili. A vivere questa inquietate situazione è Richard Gere, appunto, qui nei panni del giornalista John Klein. Il film, un mix tra horror e thriller, è su Prime Video.

Hachiko – Il tuo migliore amico

È un’amicizia insolita, ma capace di andare persino oltre la morte, quella che nasce tra Haki, un cane di razza akita, e il professor Parker, che è interpretato appunto da Richard Gere. Commovente e tenero, il film si può vedere su Tim Vision.