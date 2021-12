I film da guardare su Prime Video a Natale

La sera della Vigilia in attesa di scambiarsi gli auguri allo scoccare della mezzanotte, la mattina del 25 dicembre dopo aver aperto i regali o anche nel pomeriggio, dopo il pranzo di festa: ogni momento è buono, a Natale, per guardare un film insieme scegliendo dal vasto catalogo di Amazon Prime Video.

Anche quando si tratta di cosa vedere in tv, in realtà, ogni famiglia ha le sue tradizioni natalizie. C’è chi ha un film del cuore che ogni anno non può fare a meno di riguardare, anche se ormai conosce tutte le battute a memoria. Per molti italiani il titolo prediletto è Mamma ho perso l’aereo, attualmente disponibile su Prime Video, ma ci sono tanti altri prodotti cinematografici ormai diventati un irrinunciabile classico delle feste. Su Prime c’è una vastissima scelta, tra vecchie proposte e nuove uscite che si rivelano perfette per vivere anche sul piccolo schermo la magia delle feste.

Io sono Babbo Natale

In questo film italiano uscito nel 2021, che dura poco più di un’ora e mezza, Ettore (Marco Giallini) è un ex detenuto dalla vita turbolenta e disordinata. Il suo obiettivo? Proseguire la carriera da rapinatore! Così si ritrova a casa di un simpatico signore (Gigi Proietti) che non ha grandi ricchezze, ma fa una rivelazione: “Sono Babbo Natale!”.

Il Grinch

Quando si parla di classici natalizi, Il Grinch fa da padrone. La storia è molto semplice: il Grinch è un cinico brontolone che vuole rubare il Natale, ma una generosa e dolce ragazzina riuscirà a cambiare il suo cuore. Su Prime Video si trovano sia il classico film del 2000 con Jim Carrey sia il film animato del 2018, perfetto per bambini e famiglie.

10 giorni con Babbo Natale

In questo film del 2020, che dura un’ora e 40 minuti, torna sul piccolo schermo la famiglia di 10 giorni senza mamma. Ad attenderla questa volta c’è un avventuroso viaggio verso la Lapponia a bordo di un vecchio camper, per trascorrere il Natale tutti insieme.

Il Natale Dimenticato

Cosa succederebbe se ci si dimenticasse del Natale? Lo scopre Elise, la protagonista, che vive in un piccolo villaggio i cui abitanti hanno l’abitudine di dimenticare le cose: anche le feste. La piccola, con l’aiuto di Babbo Natale, dovrà salvare il Natale prima che sia troppo tardi. Il film, uscito nel 2019, dura poco più di un’ora.

Dickens – L’uomo che inventò il Natale

Il film racconta la storia ci come lo scrittore inglese Charles Dickens trovò l’ispirazione per scrivere una straordinaria favola, Canto di Natale, ancora oggi uno dei più emozionanti racconti su questo periodo dell’anno. Il film, uscito nel 2017, dura un’ora e 40 minuti.

