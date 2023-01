I film da vedere in streaming all'Epifania

In cerca di un film da guardare nel giorno dell’Epifania? Le principali piattaforme di streaming sono ricche di opzioni, alcune delle quali davvero freschissime. Ne è un esempio The Pale Blue Eye – I delitti di West Point, nuovo film con protagonista Christian Bale che è disponibile su Netflix proprio dal 6 gennaio 2023. Altri film sono usciti al cinema mesi o anni fa, ma sono diventati da poco disponibili in streaming: anche queste, allora, sono ottime opzioni per l’intrattenimento del 6 gennaio! Ecco qualche suggerimento.

Lacci

Dal 1° gennaio 2023 su Netflix è disponibile Lacci. Ambientato a Napoli nei primi anni Ottanta e tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone, il film racconta la crisi del matrimonio di Aldo e Vanda, che si innesca quando lui si innamora della giovane Lidia. Diretto da Daniele Luchetti, nel cast ci sono Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini e Linda Caridi.

I Croods 2 – Una nuova era

Epifania in famiglia o con i bambini? Ecco un buon film da vedere insieme, uscito nel 2020 e disponibile su Prime Video dal 1° gennaio 2023. La pellicola dura un’ora e mezza e racconta le nuove avventure della famiglia preistorica dei Crood, che questa volta è stata sfidata da una famiglia rivale, i Bettermans, che affermano di essere migliori e più evoluti.

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo

I più piccoli (ma non solo) apprezzeranno anche la comicità imprevedibile del divertentissimo Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo. Il film di animazione, campione d’incassi al botteghino in Italia nel 2022, va in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW.

Shutter Island

È un film del 2010, ma è talmente affascinante che è sempre un piacere rivederlo, magari cogliendo sfumature mai notate prima. Perché non farlo proprio il giorno dell’Epifania? La pellicola è disponibile da pochi giorni su Prime Video e dura due ore e venti minuti. Diretto da Martin Scorsese e con protagonista Leonardo DiCaprio, il film è ambientato nel 1954 e racconta di un Marshal americano che indaga sulla scomparsa di un assassino fuggito da un ospedale psichiatrico criminale.

The Menu

Disponibile su Disney+ dal 4 gennaio 2023, in questo nuovissimo film del 2022 i protagonisti Margot (interpretata da Anya Taylor-Joy) e Tyler (Nicholas Hoult) si recano su un’isola costiera degli Stati Uniti nord-occidentali per mangiare in un ristorante esclusivo e rinomato. La raffinata esperienza culinaria, alla quale partecipano alcuni altri commensali selezionati, si trasforma però in qualcosa di molto diverso: eventi folli e violenti rivelano uno scenario inquietante e la tensione crescente sfocia in un finale scioccante. Il film è diretto da Mark Mylod.