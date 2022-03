I film degli Oscar 2022 da vedere in streaming

Il 27 marzo si terrà la 94esima cerimonia di premiazione degli Oscar, i premi più importanti del cinema statunitense e mondiale. Come arrivare preparati all’evento? Ovviamente guardando per tempo tutti i film candidati: alcuni di questi sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming.

Agli Oscar 2022 verranno assegnati 23 premi, conferiti come sempre dall’Academy of Motion Picture Arts and Science. Gli Oscar vanno a premiare i film (ad esempio con le categorie miglior film, miglior film in lingua straniera, miglior documentario…), le performance attoriali e la regia (con le categorie migliore attrice/attore protagonista o non protagonista, miglior regia, eccetera) e anche il lavoro di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di una pellicola in ogni fase: dalla scrittura della sceneggiatura alle musiche, dalla fotografia al montaggio, dai costumi agli effetti speciali.

I film degli Oscar 2022 su Netflix

Guardando alle candidature nelle categorie principali – ovvero miglior film, miglior regia, migliore attore/attrice protagonista – si scopre che ci sono diversi film in lizza attualmente disponibili su Netflix: tra questi, Il potere del cane e Don’t look up, entrambi candidati come miglior film.

Nella stessa categoria, ma al momento non disponibili in streaming su nessuna piattaforma, sono poi candidati Belfast (candidato anche nella categoria miglior regia), Una famiglia vincente – King Richard (per il quale Will Smith ha ottenuto una nomination come migliore attore protagonista), Licorice Pizza (anche nella categoria miglior regia) e La fiera delle illusioni – Nightmare Alley.

Con Il potere del cane, la regista Jane Campion è finita nella rosa per la migliore regia, mentre l’attore Benedict Cumberbatch in quella per il migliore attore protagonista. Nella stessa lista c’è anche il nome di Adrew Garfield, per la sua interpretazione in Tick, Tick… Boom: anche questo film è disponibile su Netflix.

I film degli Oscar 2022 su Prime Video

Su Prime Video è disponibile Being the Ricardos, per il quale Nicole Kidman ha conquistato una nomination come migliore attrice protagonista e Javier Bardem quella come migliore attore non protagonista.

Le altre attrici candidate nella categoria, ma i cui film non sono al momento visibili in streaming, sono Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye, Olivia Colman per La figlia oscura, Penelope Cruz per Madres Paralelas e Kristen Stewart per Spencer.

Iscriviti ora a Prime Video per vedere i film candidati agli Oscar 2022

I film degli Oscar 2022 su NOW

Su NOW si possono vedere in streaming I Segni del cuore – Coda, Drive My Car e Dune, che concorrono tutti nella categoria miglior film. Ryusuke Hamaguchi, regista di Drive My Car, è in lizza per la migliore regia.

I film degli Oscar 2022 su Disney+ e AppleTV

Disney+ ospita attualmente West Side Story, candidato come miglior film e come migliore regia (il regista è Steven Spielberg). Su AppleTV invece si può guardare The Tragedy of Macbeth, film che è valso a Denzel Washington una nomination come migliore attore protagonista.