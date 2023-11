I film di Natale più belli da vedere su Sky e NOW

Fonte foto: Sky

Dicembre è alle porte e chi si sintonizza su Sky potrà già ritrovare sullo schermo la stessa atmosfera natalizia e festosa che in queste settimane sta invadendo le vetrine, le case e le strade delle città. Dal 1° al 31 dicembre 2023 infatti è attivo un canale (il 303) interamente dedicato al Natale e alla magia delle feste con una programmazione di oltre 50 film a tema, di cui alcuni in prima tv. Oltre che su Sky Cinema Christmas, questo il nome del canale dedicato, tutti questi film di Natale saranno visibili anche in streaming su NOW e on demand.

Lo Schiaccianoci e il Flauto Magico

La scelta su Sky Cinema Christmas è ampia e capace di soddisfare tutti i gusti, ma ci sono alcuni titoli davvero imperdibili. Ad esempio, Lo Schiaccianoci e il Flauto Magico (nella foto): un grande classico natalizio in una nuova versione animata, perfetta da guardare insieme a tutta la famiglia. L’appuntamento in prima tv è per sabato 2 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Christmas e in streaming su NOW. A prestare la voce alla protagonista, la giovane Marie, è la youtuber e autrice di romanzi Charlotte M.

I peggiori giorni

Una novità in prima tv è anche il film I peggiori giorni, commedia italiana sequel de I migliori giorni. Il film racconta quattro storie ambientate durante le festività. Una di queste è appunto il Natale: i protagonisti sono tre fratelli che tirano a sorte per decidere chi dovrà donare un rene al padre malato. Il film arriva lunedì 4 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Christmas.

Una notte violenta e silenziosa

A Natale sono tutti più buoni? Dipende! In questo film action-comedy statunitense del 2022 una squadra di mercenari irrompe nella casa di una ricca famiglia la Vigilia di Natale e prende tutti in ostaggio. I malviventi non hanno messo in conto, però, che dovranno combattere contro Babbo Natale in persona. Il film arriva giovedì 14 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Christmas.

Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato

Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato è un classico del cinema che possiamo certamente inserire nella lista dei film da riguardare mentre le luci dell’albero di Natale illuminano la stanza. Il film con Gene Wilder arriva su Sky e in streaming su NOW martedì 12 dicembre alle 21.15 ed è preceduto da La Fabbrica di Cioccolato, il film con Johnny Depp diretto da Tim Burton.

Entrambi i film, tra l’altro, arrivano in tv giusto in tempo per un ripasso generale prima di andare al cinema a vedere Wonka, il film-prequel in uscita nelle sale il 14 dicembre con Timothée Chalamet nei panni di un giovane Willy Wonka.

I film di Natale su Sky e NOW a dicembre 2023

Al di là di questi titoli in evidenza, la programmazione natalizia su Sky Cinema Christmas e in streaming su NOW a dicembre 2023 è davvero ricca. Si potranno vedere, ad esempio, Dickens – L’uomo che inventò il Natale, biopic dedicato allo scrittore inglese; Elf, divertente fiaba natalizia con protagonista Will Ferrell; e La Banda dei Babbi Natale con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Restando nel campo della comicità italiana, ci sono anche i film Il Primo Natale con Ficarra e Picone; Indovina chi viene a Natale? con Diego Abatantuono e Claudio Bisio; e la commedia Non c’è più religione con Alessandro Gassmann e Claudio Bisio. Immancabili i titoli delle feste per eccellenza, tra cui Una poltrona per due, Sette spose per sette fratelli e Il mago di Oz.

Gli appassionati di commedie romantiche natalizie possono invece guardare, tra gli altri, i film Serendipity, L’amore non va in vacanza con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black; Love Actually e Capodanno a New York.