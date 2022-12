I film più divertenti da vedere a Natale

Ogni scusa è buona per farsi una risata e Natale non è certamente un’eccezione a questa regola. Una consistente fetta dei film che in queste settimane di festa vanno per la maggiore non a caso è rappresentata proprio dai titoli comici.

Tra novità assolute e grandi classici del passato, quali commedie vale la pena recuperare prima e dopo Natale? Ecco i consigli da seguire se si vuole trascorrere una serata di relax e divertimento davanti a un buon film anche alla vigilia della festa più amata dell’anno!

Spirited – Magia del Natale

Uscito a novembre 2022 su Apple TV+, in questo film comico musicale Will Ferrell incarna lo Spirito del Natale presente e ogni Vigilia sceglie un’anima oscura che riceverà la canonica visita di tre spiriti. Ma questa volta, sceglierà lo Scrooge sbagliato: Clint Briggs (interpretato da Ryan Reynolds) diventerà inaspettatamente la guida dello spettrale ospite, conducendolo in una riflessione sul proprio passato, presente e futuro. Il film è diretto da Sean Anders (Daddy’s Home, Instant Family) e scritto da Sean Anders e John Morris, mentre le nuove canzoni originali sono scritte da Benj Pasek e Justin Paul (La La Land).

7 donne e un mistero

Disponibile on demand su Sky e NOW, questo film è una divertente commedia con delitto diretta da Alessandro Genovesi e con Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri e Ornella Vanoni. Remake di Otto donne e un mistero di François Ozon, il film è ambientato nell’Italia degli anni ’30 e racconta le concitate ore che seguono il misterioso omicidio di un imprenditore proprio alla Vigilia di Natale.

Beata Te

Sceneggiato da Lisa Nur Sultan e Carlotta Corradi e tratto dall’opera teatrale Farsi Fuori di Luisa Merloni, questo film arriva in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su NOW proprio il 25 dicembre. Nel cast ci sono Fabio Balsamo, Serena Rossi, Paola Tiziana Cruciani, Gianni Ferreri, Valentina Correani, Elisa Di Eusanio, Corrado Fortuna, Emiliano Masala e Alessandro Riceci.

La protagonista è Marta (Serena Rossi), regista di teatro single che nel suo 40esimo compleanno riceve la visita inaspettata dell’Arcangelo Gabriele (Fabio Balsamo) che vorrebbe annunciarle la nascita di un figlio. Marta però non è convinta di questo dono e, mentre ci riflette, l’angelo è costretto a rimanere sulla terra.

Natale tutti i giorni

Chi sogna una commedia capace anche di commuovere può cercare questo film (A Not So Merry Christmas è il titolo originale) che esce il 20 dicembre su Netflix. Il protagonista è lo scontroso Chuy che, dopo essere stato stregato da una fata, scopre di aver vissuto un anno intero ma di poter ricordare solo il giorno di Natale. Non solo: questa "maledizione" si ripeterà ogni anno! Nel cast ci sono Mauricio Ochmann e Ana Brenda Contreras.