I migliori Anime da guardare su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video è sicuramente una tra le piattaforme di streaming più famose e popolari. Offre ai suoi abbonati numerosi titoli, un copioso numero di serie tv, con film originali e non e diverse tipologie di docuserie destinate a incuriosire il pubblico più diverso. Sono presenti produzioni di alta qualità e il catalogo ha anche un’ampia scelta di Anime per gli appassionati.

La lista di Anime su Prime è davvero lunga. Recentemente è stato messo a disposizione l’ultimo capitolo di "Rebuilt of Evangelion", la saga cinematografica incentrata sui personaggi della serie che dal 1995 appassionano grandi e piccoli con le sue avventure per salvare il pianeta: Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time. Prime ha una vasta libreria di Anime che aspettano solo di essere inserite nella vostra personale lista dei preferiti da guardare: dalla storica prima serie di Lupin III del 1972 al più recente Demon Slayer – Il treno Mugen passando per Occhi di gatto, Ride your wave, Conan – Il ragazzo del futuro. E altri ancora disponibili su Prime!

Evangelion, Bleach e Gost in the Shell

Tutti i capitoli dell’acclamata serie "Rebuild of Evangelion" sono presenti su Prime. L’estro creativo del regista Hideaki Anno ha impattato come poche volte è capitato a una serie di Anime: da vedere.

Bleach è la storia di un Ichigo Kurosaki un ragazzo quindicenne che ha lo straordinario talento di vedere i fantasmi. Dopo l’incontro con una Shinigami, di nome Rukia, capisce che la sua vita non è poi cosi anormale, anzi speciale. Riuscirà ad aiutare anche lui anime perdute in cerca di pace. Bleach è stato uno dei programmi più visti della TV giapponese negli anni 2000.

Un’altra serie di Anime da vedere sulla piattaforma Prime è Gost in the Shell.

Ambientato nel 2029 dove il mondo è interconnesso da una rete elettrica. Proprio in questa rete troviamo la squadra di sicurezza Sezione Nove di Tokyo a cui è affidato il compito di arrestare uno strano personaggio: il Burattinaio. Le indagini sono affidate al maggiore Motoko Kusanagi, un personaggio molto potente.

Lupin III, Attacco dei giganti, Akira

Un classico delle anime giapponesi, nonché forse uno dei più vecchi è Lupin III con le avventure della sua banda di ladri. Chi non conosce lui, Jigen, Goemon e Fujiko? Creata nel 1967 da mangaka Monkey Punch è tra gli Anime più conosciute che ha interessato più generazioni. Si parte dalla prima serie del ‘72 fino all’ultimo film Lupin III – The First del 2020.

Nell’Attacco dei giganti il mondo è rinchiuso e protetto da più di cento anni dalle mura che circondano Shiganshina. La cittadina è da sempre in pericolo e gli abitanti terrorizzati si rifiutano anche solo di nominare i fautori di tale paura. Un giorno qualcosa cambia e un Gigante fa breccia nelle potenti mura di protezione. Eren, un giovane spavaldo, non resiste più e decide che deve fare qualcosa, basta sentirsi un animale in gabbia: farà parte del Corpo di Ricerca per eliminare ogni singolo Gigante.

In Akira corre l’anno 2019, dopo gli scontri e la devastazione della terza guerra mondiale Tokyo è il centro di violenza e scontri tra bande di motociclisti. Per mettere fine a tutto questo la polizia segreta cerca di mettere in atto il progetto segretissimo, Akira. Dal 1988 Questa serie anime ha influenzato registi e scrittori del mondo cyberpunk.

Iscriviti ad Amazon Prime Video per vedere i migliori Anime giapponesi