I migliori film comici da guardare a Capodanno

Come trascorrere il Capodanno in allegria? Guardando da soli o in compagnia un film comico, leggero e spassoso! Nel corso del 2022 ne sono usciti parecchi sulle principali piattaforme di streaming: l’ultima notte di festa dell’anno, dopo le varie portate del Cenone e prima del brindisi di mezzanotte, può diventare l’occasione per recuperarne la visione. Chi invece cerca la confortevole sicurezza di un vecchio classico, non resterà deluso: in streaming ci sono anche titoli di questo tipo. Ecco qualche suggerimento.

Catherine Called Birdy

Questa "commedia medievale" è ambientata nel 1290 nel villaggio inglese di Stonebridge: la protagonista è Lady Catherine, conosciuta come Birdy, la figlia più giovane di Lord Rollo e Lady Aislinn dal carattere vivace e dalla mente sveglia. Quando i genitori la promettono in sposa a un ricco proprietario terriero, la ragazza farà di tutto per conservare la propria indipendenza. Scritto e diretto da Lena Dunham, il film si basa sul romanzo Catherine di Karen Cushman ed è visibile su Prime Video. Nel cast ci sono Bella Ramsey, Billie Piper e Andrew Scott.

Si accettano miracoli

Sempre su Prime Video c’è anche questa commedia del 2015 diretta da Alessandro Siani. Il protagonista è Fulvio, un manager che ha recentemente avuto problemi legali e ha perso il lavoro. Finisce così sotto la supervisione di suo fratello, un parroco di provincia (interpretato da Fabio De Luigi), ma si metterà in testa di dover aiutare la comunità in crisi finanziaria. Come? Inventando un miracolo in grado di attirare frotte di turisti e credenti.

Guardiani della Galassia Holiday Special

Scritto da James Gunn e disponibile da pochi giorni su Disney+, questo speciale natalizio segue i Guardiani della Galassia durante le feste di Natale alla ricerca di un regalo per il loro leader Peter Quill. Nel cast ci sono Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn e Michael Rooker. L’umorismo della trama e la performance del cast hanno ricevuto apprezzamenti dalla critica!

Vicini per forza

Uscito lo scorso settembre su Netflix, questo film comico racconta la storia di Walter, un uomo di mezza età che un giorno, a causa del troppo stress, sviene. Su consiglio del medico, dunque, abbandona la vita di città e cerca la pace e la tranquillità in un piccolo centro abitato immerso nel verde. Il problema? Il nuovo vicino di casa, Toninho da Vila, si mette a fare le prove con la scuola di samba proprio nella casa accanto.

Linee parallele

Chi cerca un film leggero e divertente, ma capace anche di commuovere e far battere il cuore, può guardare Linee parallele su Netflix. La protagonista è Natalie (interpretata da Lili Reinhart) che alla vigilia della laurea si divide in due realtà parallele: nella prima rimane incinta e continua a vivere nella sua città natale, nell’altra si trasferisce a Los Angeles. In entrambe le realtà non mancano amori appassionati e carriere da sogno… ma il vero traguardo della storia è la riscoperta di sé stessa. Diretto da Wanuri Kahiu, nel cast ci sono anche Danny Ramirez, David Corenswet, Aisha Dee, Andrea Savage, Luke Wilson e Nia Long.