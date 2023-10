I migliori film di Ferzan Ozpetek in streaming

Fonte foto: Netflix

Il 22 ottobre è arrivato su Netflix Nuovo Olimpo, l’ultimo film di Ferzan Ozpetek. Ambientato nella Roma degli anni 70, il lungometraggio, di ispirazione autobiografica, ha per protagonisti due giovani di 25 anni che si incontrano per caso e finiscono per innamorarsi. Un evento inatteso li separa e i due si ritrovano solo trent’anni più tardi. Al di là si questa recente uscita, ci sono molti altri film di Ferzan Ozpetek disponibili in streaming. Ecco i migliori e dove vederli.

Il bagno turco – Hamam

È stato il debutto cinematografico di Ozpetek, nel 1997. Visibile su RaiPlay e Prime Video, il film è ambientato a Roma negli anni Novanta. L’architetto Francesco eredita un bagno turco a Istanbul, eventualità che gli consente di aprirsi a una nuova dimensione umana e sentimentale. Ma la storia prende presto una piega drammatica.

Le fate ignoranti

Su Netflix, Disney+ e NOW c’è invece Le fate ignoranti, del 2001. La protagonista perde prematuramente il marito e solo in seguito alla sua morte scopre che l’uomo aveva un amante, Michele. La scoperta traumatica apre le porte di un mondo completamente sconosciuto. La storia è stata adattata da Ozpetek per il piccolo schermo nel 2022: il risultato è Le fate ignoranti – la serie, visibile su Disney+.

La finestra di fronte

In questo film del 2003 (disponibile su NOW, Netflix e Disney+) la protagonista, Giovanna, si ritrova in casa un uomo molto anziano che ha perso la memoria. Cercando di ricostruire l’identità di questo sconosciuto, anche la stessa protagonista compie un viaggio alla riscoperta del suo passato e dei suoi sentimenti.

Saturno contro

Le confidenze, le amarezze, le speranze e le delusioni di un gruppo di amici sono al centro dell’acclamato Saturno contro, uscito nel 2007. Già visibile su NOW, il film drammatico e romantico arriverà in streaming su Netflix nel marzo 2024.

Napoli Velata

La vita di Adriana cambia completamente quando viene travolta da un amore improvviso e da un delitto violento. A fare da sfondo a questo stravolgimento c’è una Napoli magica e superstiziosa, teatro perfetto del mistero che agita la vita della protagonista. Il film, uscito nel 2017, è visibile su Netflix.

Rosso Instanbul

Nel 2017 esce anche Rosso Istanbul: basato sul primo e omonimo romanzo del regista, il film è girato a Istanbul e il cast è completamente composto da attori turchi. È disponibile su RaiPlay e Netflix.

La Dea Fortuna

Nel 2019 esce La Dea Fortuna. I protagonisti del film sono il traduttore Arturo e l’idraulico Alessandro, una coppia di vecchia data in crisi da diverso tempo che ritrova nuovi stimoli quando un’amica chiede loro di occuparsi dei suoi figli. Il film si può vedere a noleggio su varie piattaforme (tra cui TIM Vision e Prime Video), ma arriverà in streaming su Netflix il 15 novembre 2023.