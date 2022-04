I migliori reality da guardare su Prime Video

I reality show non sono un prodotto così innovativo come si potrebbe pensare: praticamente sono nati insieme alla televisione! Oggi ne esistono decine e decine di grande successo, nei più svariati ambiti. Molti di questi, accanto a film, serie e documentari, sono una presenza fissa su Prime Video.

Il catalogo della piattaforma di streaming include in effetti alcuni titoli di questo genere di notevole popolarità, come LOL: Chi ride è fuori, Celebrity Hunted e The Ferragnez. Passando ai prodotti internazionali, su Prime Video si possono vedere svariate stagioni di Keeping Up With The Kardashians, ma ci sono anche iconici reality show sul mondo dello sport, sui matrimoni, sulla vita delle casalinghe, sulla gestione delle fattorie, sui cacciatori di fantasmi ed eventi sovrannaturali… E non mancano le novità! Ecco qualche reality show uscito da poco su Prime Video o disponibile a breve.

Making the Cut

Le prime due stagioni di questa fashion-competition globale presentata da Heidi Klum e Tim Gunn sono già disponibile su Prime Video, ma la notizia è che nell’estate 2022 uscirà la terza stagione.

I giudici saranno anche questa volta l’attrice e direttrice creativa di House of Harlow 1960, Nicole Richie, e il direttore creativo di Moschino, Jeremy Scott. I partecipanti al reality sono dieci imprenditori e designer da tutto il mondo determinati a rendere il proprio brand emergente un fenomeno fashion di fama internazionale. Sfida dopo sfida, resterà un solo vincitore, che riceverà un premio da 1 milione di dollari da investire nel proprio business e una mentorship con Amazon Fashion.

Lovestruck High

Lovestruck High è una novità assoluta e debutta su Prime Video il 18 maggio 2022. I protagonisti del reality show sono 15 single inglesi che vogliono dare all’amore una seconda possibilità. I partecipanti formeranno una classe scolastica e torneranno tra i banchi (il setting è infatti una scuola statunitense): qui avranno la possibilità di realizzare le loro fantasie adolescenziali. In fondo chi non ha cercato per la prima volta la propria anima gemella proprio a scuola, provando a conquistare un compagno o una compagna tra una lezione e l’altra? La voce narrante è di Lindsay Lohan.

Teste di cuoio spagnole: oltre il limite

Questo reality show del 2021 è composto da 8 episodi ed è stato girato da una troupe che per la prima volta nella storia della Polizia spagnola ha avuto la possibilità di documentare i processi di selezione del GEO, Gruppo Operativo Speciale. Si tratta di un tirocinio che dura oltre sette mesi, nel corso dei quali molti agenti di polizia mollano il colpo prima di arrivare alla fine. È disponibile su Prime Video.

Matrimonio a prima vista – Italia

Il format è celebre e funziona: infatti siamo già arrivati alla quinta stagione dell’edizione italiana, uscita proprio quest’anno anche su Prime Video. Nel programma ci sono una serie di single che si sottopongono a un esperimento d’amore estremo: sposare un perfetto o una perfetta sconosciuta. Ma bisogna vedere, poi, se l’unione potrà davvero durare.

