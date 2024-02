I nuovi laptop MSI arrivano in Italia: schede tecniche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Presentati i nuovi notebook di fascia alta di MSI dedicati al gaming, alla produttività e ai content creator. I dispositivi sono già disponibili anche in Italia

MSI ha presentato ufficialmente i suoi nuovi notebook dedicati al mondo del gaming, alla produttività e ai content creator. Parliamo di dispositivi di fascia alta, ampiamente configurabili dall’utente e con in dotazione buona parte delle migliori tecnologie sul mercato, tra cui i nuovissimi processori della serie Intel Ultra e le schede grafiche Nvidia GeForce RTX serie 4000.

Oltre a questo i dispositivi hanno anche le funzionalità di MSI Intelligent Technology, con tantissime novità basate sull’intelligenza artificiale, pronte ad aiutare gli utenti in moltissime situazioni dalla gestione del proprio notebook (tramite la regolazione automatica delle impostazioni hardware), fino ad arrivare alla cancellazione del rumore AI e molto altro ancora.

MSI Titan 18 HX: scheda tecnica e prezzo

Titan 18 HX (in foto) è il nuovo portatile da gaming di MSI. Il dispositivo ha un display mini LED che misura 18 pollici, con risoluzione 4K e refresh rate variabile fino a 120Hz. Il display è certificato VESA HDR 1000 e garantisce una migliore gamma dinamica di colori, rendendoli più vividi e mettendo in evidenza i contrasti, per una resa visiva di altissimo livello.

Il processore in dotazione è un Intel Core i9 di 14a generazione con una scheda grafica dedicata Nvidia GeForce RTX 4090. Alla CPU si affiancano 64 GB di RAM e 2 TB di SSD.

Il nuovo Titan 18 HX può già essere preordinato su Amazon al prezzo suggerito di 5.999 Euro.

MSI Titan 18 HX – Intel Core i9 – Versione 64 GB/2 TB

Raider GE78 HX: scheda tecnica e prezzo

I notebook della serie Raider GE78 HX hanno un display IPS LCD da 17 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate fino a 240 Hz.

Il processore è di nuovo un Intel Core i9 di 14esima generazione con scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4090 (con la possibilità di scegliere tra le varie GPU della serie 4000). Oltre a questo ci sono 32 GB e fino a 2 TB di SSD.

I vari modelli della serie Raider GE78 HX possono già essere acquistati su Amazon e presso altri rivenditori con prezzi a partire da 3.699 Euro. In arrivo prossimamente anche il modello Raider GE68 HX con una scheda tecnica molto simile ma con un display da 16 pollici.

MSI Raider GE78 HX – Intel Core i9 – Versione 32 GB/2 TB

MSI Vector 17 HX: scheda tecnica e prezzo

Per i Vector 17 HX, MSI ha scelto uno schermo LCD da 17 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile a 240 Hz.

Il processore è un Intel Core i9 di 14esima generazione con scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4070 (o in alternativa una RTX 4080), 16 GB e 1 TB di SSD.

Anche questo notebook è già disponibile su Amazon al prezzo consigliato di 2.599 Euro. Disponibile prossimamente anche il Vector 16 HX con display da 16 pollici.

MSI Vector 17 HX – Intel Core i9 – Versione 16 GB/1 TB

MSI Stealth 16AI Studio: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Stealth 16AI Studio ha un display miniLED da 16 pollici con risoluzione UHD+ e refresh rate fino a 120 Hz.

Il processore cambia a seconda del modello e l’utente può scegliere tra un Intel Core Ultra 9 o un Intel Core Ultra 7 a cui si affiancano 8/12 GB di RAM e un SSD da 1 TB.

Stesso discorso per la scheda video con la possibilità di avere uno dei vari prodotti a marchio Nvidia, della serie GeForce RTX 4000.

Il notebook può essere già preordinato su Amazon al prezzo di 2.499 euro. In arrivo anche il modello Stealth 14e AI Studio con display da 14 pollici.

MSI Stealth 16AI Studio – Intel Core Ultra 9 – Versione 8 GB/1 TB

MSI Prestige 16 AI Studio: scheda tecnica e prezzo

Tra i notebook per la produttività abbiamo il Prestige 16 AI Studio un dispositivo sottile e leggerissimo perfetto per essere trasportato facilmente in giro.

Il display è un OLED da 16 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate a 165 Hz.

Per questo dispositivo l’utente può scegliere tra due processori: un Intel Core Ultra 7 o un Intel Core Ultra 9, entrambi affiancati da 16/32 GB di RAM e 1 TB di SSD.

Il prodotto è già disponibile anche in Italia al prezzo di 1.399 euro.

MSI Prestige 16 AI Studio – Intel Core Ultra 9 – Versione 32 GB/1 TB

MSI Summit E16: scheda tecnica e prezzo

Sempre in tema di produttività tra le novità di MSI c’è il Summit E16 AI Studio, un notebook 2 in 1 con schermo LCD da 16 pollici, con risoluzione QDH+ e refresh rate a 165 Hz.

Su questo modello il processore scelto da MSI è un Intel Core Ultra 7 con scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4050, 32 GB di RAM e 1 TB di SSD.

Il nuovo Summit E16 AI Studio è già disponibile su Amazon a 2.499 euro.

MSI Summit E16 AI Studio – Intel Core Ultra 7 – Versione 32 GB/1 TB

MSI Creator M16 HX: scheda tecnica e prezzo

Infine, per quanto riguarda i notebook dedicati ai content creator sta per arrivare in Italia il Creator M16 HX.

Il laptop ha un display LCD IPS da 16 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate fino a 240 Hz.

Per il processore l’utente potrà scegliere tra un Intel Core i7 o un Intel Core i9, con una delle schede video Nvidia GeForce RTX della serie 4000. Oltre a questo sarà anche possibile configurare la RAM e l’SSD del notebook al momento dell’acquisto.

Il Creator M16 HX arriverà in vendita prossimamente con un prezzo a partire dai 1.999 euro. In un secondo momento arriverà anche il CreatorPro X18 HX con schermo da 18 pollici e il potente processore Intel Core Ultra 9.