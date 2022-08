I podcast arrivano su Twitter, dentro gli Spazi

Twitter è entrata ufficialmente nel mondo dei podcast. Se in molti si aspettavano che lo strumento per questi contenuti audio sarebbe stato "piazzato" fuori dall’app principale, il social network ha smentito tutti: i podcast saranno inseriti all’interno di Twitter Spaces, gli Spazi del social network.

La decisione di entrare nell’universo dei podcast deriva dai risultati di una ricerca effettuata dalla stessa compagnia, che ha indicato come il 45% delle persone che utilizzano Twitter negli Stati Uniti ascoltano, su altri servizi, anche questi contenuti. Per ciò da oggi il social network suggerirà nella sezione Twitter Spaces (ed in modo automatico e personalizzato) i podcast, in modo da aiutare gli utenti a trovare e ascoltare gli argomenti di loro interesse. I contenuti messi a disposizione degli utenti, al momento, riguardano le news, lo sport, la musica, ma certamente con il passare del tempo Twitter integrerà la sua offerta.

Perché i podcast sono arrivati su Twitter

La versione di prova di Twitter Spaces con i podcast permette agli utenti di ascoltare i contenuti, attraverso una playlist creata in base agli interessi delle persone. Gli utenti avranno anche accesso a contenuti live e registrati e l’azienda proverà a perfezionare i podcast utilizzando i feedback degli stessi ascoltatori: in poche parole, gli iscritti potranno apprezzare e non apprezzare i podcast, così da suggerire a Twitter come migliora il servizio.

Il look di Twitter Spaces è stato ridisegnato per integrare i podcast dato che, come ha affermato la compagnia, "siamo consapevoli del fatto che certe conversazioni richiedono più dei canonici 280 caratteri". La compagnia ha dichiarato, inoltre, che "avvicinare le persone alle idee, ai contenuti e ai creatori che amano è fondamentale per Twitter". In buona sostanza, l’integrazione dei podcast in Spaces è un altro modo attraverso cui l’azienda punta ad "investire" nei creatori di contenuti audio e a conquistare ancora più iscritti.

Disponibilità

Il nuovo Twitter Spaces arriverà nei prossimi giorni sulle app dei dispositivi iOS e Android, anche se circoscritto agli iscritti di lingua inglese.

Ricordiamo che fino ad ora "Spazi" era una piattaforma audio che consentiva agli utenti di avere conversazioni audio in diretta, con due co-conduttori e un pubblico illimitato. Nonostante l’annuncio dei podcast (che sono registrati), questa funzione continuerà ad esistere.