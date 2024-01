Fonte foto: Shutterstock

Dopo un anno senza novità, Apple prepara un importante aggiornamento per la sua linea di iPad. In rampa di lancio, in particolare, c’è una nuova generazione di iPad Pro che sarà la prima, per la gamma dei tablet di Apple, a includere display con tecnologia OLED. Il magazine coreano The Elec ha appena confermato che la produzione dei pannelli OLED per i nuovi iPad Pro è iniziata, anticipando così il debutto dei nuovi modelli.

iPad Pro OLED: come saranno

I nuovi iPad Pro con display OLED andranno a sostituire gli attuali iPad Pro. In arrivo c’è un modello da 11 pollici e uno da 13 pollici. Per entrambi i tablet è prevista la presenza di un pannello con tecnologia OLED. Per la versione da 11 pollici, Apple ha scelto di affidarsi a Samsung Display.

Per il modello da 13 pollici, invece, la scelta è ricaduta su LG Dispaly. Le due aziende coreane sono, da tempo, fornitori di Apple per display OLED degli iPhone ed hanno avviato la produzione dei pannelli per i futuri iPad Pro quasi in contemporanea.

Da notare, inoltre, che i pannelli OLED per gli iPad dovrebbero costare ad Apple circa tre volte in più rispetto alle unità utilizzate per gli iPhone. Il passaggio a questa nuova tecnologia per il display potrebbe, quindi, tradursi in un aumento di prezzo per i nuovi iPad Pro rispetto ai modelli attuali che partono, rispettivamente, da 1.069 euro per la versione da 11 pollici e da 1.469 euro per la versione da 12,9 pollici.

Oltre al nuovo display, gli iPad Pro dovrebbero essere migliori anche per il nuovo chip M3, svelato alcuni mesi dall’azienda di Cupertino e già utilizzato sui MacBook Pro e sugli iMac. Il chip, realizzato con processo produttivo a 3 nm, dovrebbe garantire un ulteriore passo in avanti in termini di performance per i tablet Pro di Apple, attualmente dotati del chip M2, senza impattare troppo sull’autonomia dei dispositivi.

iPad Pro OLED: quando arrivano

Tutte le informazioni disponibili in questo momento indicano un lancio molto vicino per i nuovi iPad Pro. La nuova generazione di tablet Pro di Apple dovrebbe arrivare sul mercato tra la fine del primo trimestre e l’inizio del secondo trimestre del 2024. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nel corso del mese di marzo 2024.

Da notare che Apple avrebbe in cantiere anche una nuova generazione di iPad Air che, per la prima volta, potrebbe essere realizzata in due varianti, una con display compatto e una con display più grande, riproponendo lo schema utilizzato per gli iPad Pro. Anche per i nuovi Air è previsto un lancio nel corso della prossima primavera.