I prossimi schermi OLED EX di LG saranno il 30% più luminosi

Unitamente a tutti i prodotti di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, LG è pronta a svelare anche dei nuovi pannelli per TV. Si chiamano OLED EX, un nome derivante dalla combinazione delle parole Evolution ed eXperience e segno che sfrutteranno in maniera rivoluzionaria la tecnologia OLED di LG.

Dovremmo trovarli a bordo dei televisori di fascia alta già nella seconda metà del prossimo anno. Infatti, i piani dei vertici di LG sono ben delineati relativamente all’inizio della fase di produzione. Svelando anche questa novità dell’OLED EX, l’azienda coreana si prepara ad una partecipazione in grande stile al CES 2022. Giorno per giorno, LG ci ha fornito sempre qualche indizio in più su ciò che presenterà nel corso del famoso evento tecnologico di Las Vegas. Il primo laptop da gaming UltraGear, gli schermi trasparenti e gli innovativi display sembrano ormai soltanto un assaggio di tutto ciò che avremo modo di vedere nel corso del nuovo anno.

LG OLED EX, come sono fatti

I pannelli OLED EX di LG sono caratterizzati da cornici ancora più ridotte della passata generazione. Basti pensare che per i modelli di TV da 65 pollici, esse riducono il loro spessore da 6 a 4 millimetri. Ma il più grande miglioramento riguarda la luminosità, con un incremento del 30% grazie all’utilizzo del deuterio, isotopo dell’idrogeno che garantisce maggiore brillantezza e maggiore efficienza nel tempo. Il materiale è utilizzato al posto dell’idrogeno in uno degli strati dei pannelli OLED ed è fornito dall’azienda chimica DuPont.

Gli LG OLED EX, inoltre, sfruttano un algoritmo particolare di machine learning sviluppato dall’azienda coreana, con lo scopo di ridurre il consumo energetico dei singoli pixel. Quindi si tratta di dispositivi più performanti ma, allo stesso tempo, votati al risparmio di energia.

LG OLED EX, disponibilità

I nuovi pannelli per TV, LG OLED EX, saranno svelati – insieme agli schermi trasparenti, ai display innovativi e al nuovo laptop da gioco della serie UltraGear – nel corso del CES 2022 di Las Vegas che partirà il 5 gennaio e ci terrà compagnia per tre giorni con tantissime novità.

LG dovrebbe iniziare a rinnovare la gamma di prodotti OLED e a produrre i nuovi pannelli a partire dal secondo trimestre del prossimo anno. Come ha dichiarato il vicepresidente esecutivo Chang-Ho Oh, il passaggio ai nuovi OLED EX è frutto dei risultati eccezionali registrati da LG in questo settore durante l’anno 2021, decisamente in controtendenza rispetto ai concorrenti.