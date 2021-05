Il 18 maggio sarà un gran giorno per le cuffiette wireless (e il 19 pure)

Google Pixel Buds A, Apple AirPods 3 e Huawei FreeBuds 4: in 48 ore il mercato delle cuffiette wireless di gran marca potrebbe cambiare completamente e quelle 48 ore stanno per arrivare. A cavallo tra il 18 e il 19 maggio, infatti, è previsto il lancio dei tre prodotti di Google, Apple e Huawei. Previsto e, almeno nel caso delle Huawei FreeBuds 4, anche confermato ufficialmente.

Quello degli auricolari “in ear" senza fili è ormai un settore affermato e redditizio, grazie soprattutto al successo dei prodotti Apple che hanno aperto la strada a tutti i concorrenti a partire dal 2016, quando furono presentate le prime AirPods come evoluzione delle EarPods con filo. Oggi queste cuffiette sembrano essere diventate un accessorio indispensabile per gli utenti più evoluti, ma anche attenti alle mode, e non c’è grande produttore di elettronica che non ne offra almeno un modello. Pixel Buds, AirPods e FreeBuds rientrano tra le aspirazioni di molti dei già citati utenti evoluti e, adesso, stanno arrivando nelle loro ultime incarnazioni. Ecco cosa ne sappiamo.

Google Pixel Buds A

Google non ha confermato ufficialmente l’arrivo delle nuove Pixel Buds A, che come tutti i device con la lettera “A" alla fine rappresentano la versione economica del modello precedente.

Tuttavia Big G ha fatto un grave errore sui social, svelandone l’esistenza il 4 maggio pubblicando per sbaglio (o forse no) un tweet promozionale in cui mostrava proprio questi nuovi dispositivi. Nel tweet, ben presto rimosso, si diceva anche che le nuove Pixel Buds avranno il “Fast Pair“, cioè l’accoppiamento veloce con lo smartphone grazie ad un solo tocco.

Secondo i più accreditati leaker la data di presentazione delle nuove Pixel Buds A è il 18 maggio 2021, mentre il prezzo sarà per forza di cose inferiore ai 199 euro delle Pixel Buds normali.

Apple AirPods 3

Le Apple AirPods 3 si attendono da parecchio tempo e in molti le hanno date per pronte al lancio in occasione degli ultimi eventi di Apple, compreso lo “Spring Loaded" di aprile. Ma ancora non sono arrivate, né Apple ha comunicato ufficialmente quando arriveranno.

Secondo lo YouTuber Luke Miani, però, Apple è pronta ad annunciare l’arrivo di queste nuove cuffiette wireless e lo farà il 18 maggio tramite un semplice comunicato stampa e non con un evento specifico. Per quanto se ne sa al momento le nuove AirPods avranno un’asticella leggermente più corta, un design più simile alle AirPods Pro. Il modello attuale parte da 179 euro.

Huawei FreeBuds 4

A differenza dei due prodotti precedenti, per le Huawei FreeBuds 4 non abbiamo indiscrezioni ma notizie ufficiali: è stata la stessa azienda cinese a confermare che arriveranno il 19 maggio, alle 14:30 cinesi, insieme ad altri device.

Sempre Huawei afferma anche che avranno la soppressione attiva del rumore e che saranno “half-in-ear“, cioè entreranno solo parzialmente nel canale uditivo e in parte resteranno fuori, cosa gradita ad una buona fetta degli utenti, che trovano scomode le cuffiette totalmente in ear. Sappiamo anche che arriveranno in almeno tre colori: bianche, grigie e rosse. Il prezzo delle attuali FreeBuds 3, lanciate da Huawei nel 2019, è di 139 euro.