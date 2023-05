Il creatore di One Piece parla della nuova serie

La serie live-action One Piece uscirà su Netflix nel 2023, ma non c’è ancora una data precisa: il debutto avverrà solamente quando il Maestro Eiichiro Oda si riterrà completamente soddisfatto del risultato. C’è anche questo annuncio nella lettera ai fan presentata qualche giorno fa da Netflix e Shueisha e firmata da Oda stesso. Il fumettista giapponese che ha creato il manga One Piece sta infatti supervisionando l’adattamento seriale, che sarà composto da otto episodi.

La lettera di Eiichiro Oda

Eiichiro Oda ha scritto la lettera ai fan di One Piece in occasione del compleanno del suo amato personaggio protagonista, Monkey D. Luffy. «Collaboro con Tomorrow Studios e Netflix da parecchio tempo ormai», ha scritto il fumettista. «Anche se comprendono appieno ognuno dei personaggi, è ovvio che proveniamo da culture differenti e che nell’ambito dell’intrattenimento abbiamo principi, abilità e obiettivi diversi. Questo può essere frustrante per tutti. Ho pensato: "Abbiamo una meta comune, perché non siamo sulla stessa lunghezza d’onda?"».

Prosegue Oda: «A un certo punto mi sono addirittura chiesto se fosse possibile realizzare una produzione straniera… Sembrerà strano, ma dopo un periodo di duro lavoro, ora tutte le parti coinvolte collaborano in piena armonia, finalmente ce l’abbiamo fatta! Viste le mie aspettative di vita, credo che questa sia l’ultima possibilità di presentare One Piece al mondo intero e vorrei farlo in un ruolo di supervisione finché posso. Ecco perché nel 2016 ho accettato di realizzare l’adattamento live action di One Piece».

Oda continua annunciando che la serie vedrà la luce nel 2023, «ma mi è stato promesso che non uscirà finché non sarò soddisfatto (…) Siamo ormai giunti alla fase finale e stiamo per completare tutti gli otto episodi!».

La serie di One Piece: anticipazioni

La serie Netflix è il primo adattamento live-action del franchise: è pensata sia per i nuovi spettatori sia per i fan storici. La trama racconta la leggendaria avventura di mare di Monkey D. Luffy, un giovane avventuriero che parte dal suo piccolo villaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il One Piece, per diventare il Re dei Pirati. Luffy dovrà dunque riunire un equipaggio e trovare una nave su cui salpare, preparandosi ad affrontare le sfide e i nemici che lo attendono lungo la rotta.

Chi c’è nella serie One Piece

Nel cast di One Piece ci sono Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (che interpreta Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp), Taz Skylar (Sanji), McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward.

Prodotta da Tomorrow Studios e Netflix, la serie è sceneggiata da Matt Owens e Steve Maeda, che sono anche produttori esecutivi (insieme a Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements) e showrunners.