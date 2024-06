Il disastro dello Space Shuttle Challenger raccontato da una serie tv

La serie tv sul disastro della Space Shuttle Challenger del 1986 si intitolerà The Challenger e avrà come protagonista Kristen Stewart

È in arrivo una serie tv sul disastro dello Space Shuttle Challenger, con protagonista Kristen Stewart. È questa l’anticipazione rivelata in questi giorni da Deadline, secondo cui il progetto sarebbe vicino a ricevere il via libera da Prime Video. La miniserie si intitola The Challenger ed è basata sul libro The New Guys di Meredith Bagby. Maggie Cohn (già nota per American Crime Story e The Staircase) è head writer e showrunner della serie, mentre Kyra Sedgwick è produttrice esecutiva.

The Challenger, cosa sappiamo della serie tv

Kristen Stewart è famosa soprattutto per il suo ruolo nella saga di Twilight: questa sarà la sua prima interpretazione in una serie tv. Secondo le indiscrezioni di Deadline, Stewart interpreterà l’astronauta Sally Ride, un personaggio la cui storia l’ha fortemente ossessionata da quando ha letto il copione – così, almeno, ha detto in una dichiarazione la produttrice esecutiva Sedgwick.

Kristen Stewart will star as Ride in the upcoming limited series ‘The Challenger.’https://t.co/hyH2yjOWM2 — Them (@them) June 10, 2024

La miniserie dovrebbe uscire nel 2026, in concomitanza con il quarantesimo anniversario del disastro. Al momento non sono disponibili altre informazioni sul cast e sulla trama, che dovrebbe appunto raccontare l’incidente avvenuto il 28 gennaio 1986 e le successive indagini.

La vera storia dell’incidente dello Space Shuttle Challenger

La mattina del 28 gennaio 1986 lo Shuttle Challenger decollò dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, e si disintegrò dopo soli 73 secondi causando la morte delle sette persone a bordo, ovvero sei astronauti e un’insegnante.

Come fu in seguito accertato, la causa dell’incidente fu un guasto a una guarnizione che, rompendosi, provocò una fuoriuscita di fiamme e il conseguente cedimento strutturale del serbatoio esterno, che conteneva idrogeno e ossigeno liquidi.

Per indagare sulle cause del disastro fu istituita una commissione presidenziale (la cosiddetta commissione Rogers). Tra i vari membri – il vicepresidente, ad esempio, era Neil Armstrong, il primo uomo ad aver messo piede sulla Luna – c’era anche Sally Ride.

Chi è l’astronauta Sally Ride

Sally Ride è stata la prima astronauta statunitense a raggiungere lo spazio, il 18 giugno 1983. Dopo le indagini della commissione Rogers, fu trasferita nel quartiere generale della NASA. È stata sposata con l’astronauta della NASA Steven Hawley dal 1982 al 1987 e solo dopo la sua morte è stata resa nota la sua relazione di 27 anni con la ex atleta e collega Tam O’Shaughnessy.

Nell’anno della sua morte, avvenuta nel 2012 a 61 anni, fu reso pubblico anche il fatto che fu proprio Ride a raccogliere alcune informazioni chiave fondamentali per individuare la causa esatta dell’incidente.

A quanto pare, la miniserie racconterà la storia proprio dal punto di vista di questa astronauta.