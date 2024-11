Il game show multimilionario di MrBeast arriva in streaming

Mille concorrenti affrontano sfide estreme per provare a vincere cinque milioni di dollari: sta per uscire Beast Game, il controverso game show dello youtuber MrBeast

Youtuber dal 2012, MrBeast probabilmente non ha bisogno di presentazioni. Con più di 320 milioni di iscritti, il suo canale YouTube è da qualche mese diventato il più seguito al mondo e il suo nome è spesso finito al centro del dibattito per il tipo di contenuti che propone al suo pubblico, incentrati spesso su sfide estreme come non mangiare cibi solidi per 30 giorni o vivere per 100 giorni in una piccola porzione di prato isolata nel nulla. Proprio queste sfide estreme sono al centro di Beast Games, game show creato e condotto da MrBeast atteso entro la fine dell’anno su Prime Video.

Beast Game, come funziona lo show di Mr Beast

Il programma, dice una nota stampa di Prime Video, arriva direttamente «dalla mente innovativa» di MrBeast, alias Jimmy Donaldson – che, oltre che ideatore, è anche presentatore dello show.

Tyler Conklin, Sean Klitzner e Mack Hopkins sono co-creatori e produttori esecutivi. Producono esecutivamente anche Michael Cruz, Matt Apps, Charles Wachter, Keith Geller, Joe Coleman, Rachel Skidmore, Chris Keiper e Joshua Kulic.

Ma cosa succede esattamente in Beast Game? Mille concorrenti si fronteggeranno in sfide fisiche, mentali e sociali per vincere il premio in denaro in palio, ovvero cinque milioni di dollari. Il gioco dura diverse settimane e i partecipanti dovranno fare appello a tutta la loro forza e ingegno per restare in gara.

Le polemiche intorno allo show di MrBeast

Lo show-competizione di MrBeast con Amazon Prime Video è stato annunciato a marzo 2024 ed è finito al centro di alcune polemiche già prima e durante la produzione.

Per cominciare, i partecipanti che si sono presentati alle riprese sono stati duemila: di questi, ne sono stati selezionati mille tramite alcune sfide, le cui riprese finiranno sul canale YouTube di MrBeast. Le lamentele sono nate perché nessuno dei concorrenti era stato avvisato di questa prima fase.

I concorrenti che hanno poi preso parte alla vera e propria produzione del programma hanno raccontato di aver dovuto sopportare condizioni estreme e pericolose, ad esempio lunghi turni di lavoro senza quantità adeguate di acqua e cibo. Alcune persone si sono sentite male o hanno riportato ferite.

I concorrenti eliminati hanno ricevuto donazioni di denaro, come è abitudine in molti video di MrBeast, ma una persona ha detto di essere stata poi costretta a restituire i soldi a telecamere spente. Altre hanno raccontato al New York Times di non avere ancora ricevuto il pagamento promesso.

La stampa che si è occupata di queste polemiche ha fatto notare che non si tratta di una novità, nel senso che MrBeast e i suoi video sono già da qualche tempo al centro del dibattito e accusati, tra le altre cose, di scarsa autenticità, vera e propria mistificazione e scarsa attenzione alla sicurezza sui set dei video.

Quando esce Beast Game in streaming

Beast Game sarà disponibile su Prime Video dal 19 dicembre 2024. È prevista l’uscita di nuovi episodi ogni settimana.