Il giorno dello sciacallo: nel cast un'attrice de La casa di carta

Il cast della serie thriller "Il giorno dello sciacallo" si allarga: annunciati i nomi di attrici e attori già visti in La casa di carta, The Crown e Il trono di spade

Fonte foto: NeydtStock / Shutterstock

Continua ad arricchirsi il cast della serie tv Il giorno dello sciacallo, rivisitazione contemporanea dell’iconico film thriller di spionaggio diretto da Fred Zinnemann nel 1973 e basato sull’omonimo romanzo di Frederick Forsyth del 1971. La serie Sky Original, che uscirà prossimamente in Italia su Sky e in streaming su NOW, ha come protagonisti i già annunciati Eddie Redmayne e Lashana Lynch. Sky e Peacock hanno però recentemente comunicato nuovi ingressi nel cast, tra cui un nome che sarà certamente familiare ai fan della serie tv Netflix La casa di carta.

Il giorno dello sciacallo: chi c’è nel cast

Nel cast de Il giorno dello sciacallo è entrata ufficialmente Úrsula Corberó, già nota per avere interpretato Tokyo nella serie La casa di carta. Nella serie Sky Original l’attrice spagnola vestirà i panni di Nuria, una donna che ha un ruolo importante nella vita del protagonista, lo Sciacallo, ma che è completamente ignara di chi sia veramente quest’uomo.

Le nuove aggiunte al cast recentemente annunciate includono anche Charles Dance (noto per Il Trono di Spade e The King’s Man) nel ruolo di Timothy Winthrop; Richard Dormer (Blue Lights, Fortitude e Il Trono di Spade) nel ruolo di Norman; e Chukwudi Iwuji (Guardiani della Galassia e The Split) nel ruolo di Osita Halcrow.

Sono new entry anche Lia Williams, già vista in The Crown e qui nei panni di Isabel Kirby; Khalid Abdalla, anche lui già visto in The Crown e qui nel ruolo di Ulle Dag Charles; ed Eleanor Matsuura, nota per The Walking Dead e qui nel ruolo di Zina Jansone. Jonjo O’Neill è Edward Carver e Sule Rimi è Paul Pullman.

Come accennato, Eddie Redmayne è il protagonista: è lui a interpretare lo Sciacallo del titolo, un assassino solitario, sfuggente e spietato. Redmayne, vincitore dell’Oscar, del Tony e del BAFTA, è noto soprattutto per The Good Nurse e La Teoria del Tutto. La vincitrice del BAFTA Rising Star Award Lashana Lynch è co-protagonista nel ruolo di Bianca, agente dell’MI6 impegnata in una caccia all’uomo globale per fermare lo Sciacallo. Lynch ha già recitato in Bob Marley: One Love, The Woman King e No Time To Die.

La trama di Il giorno dello sciacallo

Prodotta dai produttori di Downton Abbey e The Last Kingdom, la serie Il giorno dello sciacallo è scritta e adattata dallo showrunner Ronan Bennett. Lead director della serie è Brian Kirk, che è già stato dietro la cinepresa in Il Trono di Spade, Luther e Boardwalk Empire.

Il romanzo e il film Il giorno dello sciacallo sono ambientati subito dopo la guerra d’Algeria. La trama ruota attorno al sicario soprannominato Sciacallo che viene assoldato da un gruppo paramilitare clandestino francese. Questo gruppo, contrario all’indipendenza appena concessa dalla Francia all’Algeria, pianifica infatti di assassinare il presidente Charles de Gaulle. Lo Sciacallo chiede un compenso di 500mila dollari e vuole agire in modo indipendente, ma intanto i servizi segreti e le autorità francesi si mettono sulle sue tracce.

La serie Il giorno dello sciacallo si ispirerà alla trama originale, rivisitandola però in chiave contemporanea: la trama e l’ambientazione saranno dunque spostate al presente.

Quando esce Il giorno dello sciacallo

La serie Il giorno dello sciacallo arriva nel 2024 su Sky e in streaming solo su NOW. La data di uscita esatta non è ancora stata annunciata.