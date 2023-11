Dove vedere Killers of the Flower Moon in streaming

Fonte foto: Apple TV+

Killers of the Flower Moon è il film del momento. Se ne parla perché è l’ultimo lavoro di Martin Scorsese, considerato uno dei più grandi registi della storia del cinema e noto soprattutto per Taxi Driver, The Departed, Toro Scatenato, The Wolf of Wall Street e molti altri. Se ne parla anche per il cast notevole, che include tra gli altri Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, due attori che hanno spesso lavorato con Scorsese. Infine, ha fatto discutere la durata del film: 206 minuti, ovvero tre ore e venti. Diverse testate, come già accaduto in passato, hanno colto l’occasione per riflettere nuovamente sul perché i film stanno diventando sempre più lunghi.

Killers of the Flower Moon: trama e cast

Killers of the Flower Moon ha poi fatto parlare di sé anche per la terribile vicenda che racconta, naturalmente: una pagina nera della storia degli Stati Uniti che solitamente viene tralasciata nella narrazione del “glorioso passato” di questo Paese. Il film è basato su una storia vera ed è ambientato a Fairfax, in Oklahoma. Qui negli anni Venti il gruppo degli Osage – un popolo di nativi americani – è diventato estremamente ricco quando ha scoperto dei giacimenti di petrolio sotto la terra in suo possesso. Alcuni bianchi, progettando di impossessarsi di questa ricchezza, hanno dunque iniziato a uccidere gli Osage uno per uno. La sceneggiatura è firmata da Eric Roth e Martin Scorsese.

I protagonisti della trama sono Ernest Burkhart (interpretato da Leonardo DiCaprio) e Mollie Kyle (interpretata da Lily Gladstone). Nel cast di Killers of the Flower Moon ci sono anche Robert De Niro, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy, Scott Shepherd, Jason Isbell e Sturgill Simpson.

Il libro da cui è tratto il film

Il film Killers of the Flower Moon è tratto da un libro di David Grann, saggista e giornalista statunitense. Pubblicato nel 2017, il saggio in Italia è edito da Corbaccio con il titolo Gli assassini della Terra Rossa: Affari, petrolio, omicidi e la nascita dell’FBI. Una storia di frontiera (il titolo originale è Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI). Il testo è stato inserito nella top ten dei saggi del New York Times.

Dove vedere Killers of The Flower Moon

Dopo essere stato presentato e aver ricevuto un’accoglienza molto positiva al Festival di Cannes a maggio 2023, il film Killers of The Flower Moon è uscito nei cinema il 20 ottobre. Il film è prodotto da Apple Tv+, che dunque prossimamente, quando non sarà più in cartellone, ospiterà il lungometraggio sulla sua piattaforma per chi vorrà vederlo in streaming.

Non è ancora possibile sapere quando accadrà, però. Già in passato un film di Scorsese era stato prodotto da una piattaforma di streaming: era successo con The Irishman, prodotto da Netflix. All’epoca Netflix aveva optato per un rapido e limitato passaggio nei cinema, per poi puntare da subito sullo streaming. Apple Tv+ ha scelto invece una strategia diversa: Killers of the Flower Moon resterà nei cinema come un film “normale”, quindi tra le 3 e le 8 settimane, e solo in seguito verrà reso disponibile in streaming su Apple TV+.