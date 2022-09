Il nuovo film con Robin di Stranger Things

C’è anche Maya Hawke – che il pubblico ha imparato a conoscere soprattutto grazie al ruolo di Robin nella serie Stranger Things – nel cast di Do Revenge, nuova commedia Netflix dedicata ai terribili anni dell’adolescenza diretta della regista quasi esordiente (questo è il suo secondo film) Jennifer Kaytin Robinson.

Non bisogna aspettarsi una storia leggera e frivola, però: Do Revenge è descritto come una "commedia nera in stile Hitchcock". Si ride, insomma, ma con un irresistibile tocco di black humor.

Chi è Maya Hawke

Maya Hawke, che è tra i protagonisti del film Do Revenge, è nata nel 1998 ed è figlia degli attori Uma Thurman e Ethan Hawke. Al cinema ha recitato in Ladyworld (2018), C’era una volta a… Hollywood (2019), Il capitale umano (2019) e Nessuno di speciale (2020). La giovane attrice ha preso parte anche a diverse serie tv: a parte Stranger Things, la più famosa è Piccole donne, del 2017.

Il cast di Do Revenge: chi recita nel film

Maya Hawke condivide la scena, in Do Revenge, con Camila Mendes (nota soprattutto per il ruolo di Veronica in Riverdale), Austin Abrams (conosciuto per avere interpretato Ethan in Euphoria e Ron in The Walking Dead 5 e 6) e Ava Capri.

Nel cast ci sono anche Rish Shah, Talia Ryder, Jonathan Daviss, Maia Reficco, Paris Berelc, Alisha Boe e Sophie Turner. Il film è co-sceneggiato da Celeste Ballard e Jennifer Kaytin Robinson.

La trama: di cosa parla Do Revenge

Drea (interpretata da Camila Mendes) è la it girl alfa della sua scuola superiore, dove ha molta influenza e le viene riconosciuto effettivamente un certo potere. Le cose cambiano quando un suo video erotico viene fatto circolare tra gli studenti senza il suo consenso, distruggendo la sua reputazione e rendendola bersaglio di commenti e battute. Pare che il responsabile del gesto criminale sia il suo ragazzo Max (interpretato da Austin Abrams), il "re" della scuola.

Intanto, nella scuola arriva Eleanor (Maya Hawke), una studentessa timida e insicura che si è trasferita da poco. Eleanor odia trovarsi in quella nuova scuola soprattutto perché è già frequentata da Carissa (Ava Capri), una ragazza che l’aveva bullizzata al campo estivo, quando avevano 13 anni, mettendo in giro voci sgradevoli sul suo conto.

Dopo un incontro in segreto al campo da tennis, Drea ed Eleanor creano un’inaspettata amicizia clandestina e decidono che è il momento di unire le forse per vendicarsi di chi le tormenta.

Dove vedere Do Revenge

Il film Do Revenge è uscito da poco (il 16 settembre 2022) su Netflix; quindi, è già possibile vederlo in streaming.