Il nuovo film thriller dalla Corea del Sud

In cerca di un nuovo film da vedere, appassionante e non scontato? Ecco la soluzione. Si chiama Kill Boksoon (il nome è probabilmente un richiamo a Kill Bill di Quentin Tarantino) e ha tutte le carte in regole per diventare il prossimo thriller d’azione che vi terrà incollati alla tv per tutta la sera. In uscita su Netflix fra pochissimi giorni, il film è un elegante action movie dalla Corea del Sud scritto e diretto da Byun Sung-hyun. Nel cast c’è anche Jeon Do-yeon, celebre attrice asiatica e già miglior attrice a Cannes 2007.

La trama di Kill Boksoon

La protagonista del film si chiama Gil Boksoon (interpretata appunto da Jeon Do-yeon, già vista in Secret Sunshine e Nido di vipere) ed è una donna ricca che conduce una doppia vita. Alla luce del sole è la madre di una ragazza adolescente, con la quale i rapporti sono spesso tesi e complicati. Nell’ombra, invece, è una leggendaria killer professionista. Certamente destreggiarsi tra questi due ruoli così diversi non è facile, a maggior ragione perché non poche persone desiderano ucciderla per soffiarle il podio di killer più rinomata della Corea del Sud.

Desiderosa di cambiare vita e di provare a ricucire i rapporti con la figlia, Boksoon decide di non rinnovare il contratto con l’agenzia per la quale lavora come killer per cominciare a fare la mamma a tempo pieno. Deve solo compiere un’ultima missione. Proprio nel corso dell’incarico finale, però, subito prima di comunicare le sue "dimissioni" all’agenzia, Boksoon scopre un segreto che la spinge a decidere di non portare a termine la missione. È a quel punto che la donna, avendo infranto la regola d’oro dei killer (portare a termine l’incarico a qualunque costo), si trova suo malgrado al centro di un conflitto che mette in pericolo lei e sua figlia. Tutta l’agenzia e tutti gli assassini della Corea sono sulle sue tracce!

Il cast di Kill Boksoon

Oltre alla già citata Jeon Do-yeon, nel cast del film ci sono Park Se-hyun (che interpreta la protagonista da giovane), Sol Kyung-gu, Lee Jae-wook, Koo Kyo-hwan, Kim Si-a, Lee Yeon, Park Kwang-jae, Jang In-sub, Choi Byung-mo, Kim Sung-oh, Kim Ki-cheon, Gi Ju-bong, Kim Jun-bae, Jang Hyun-sung e Hwang Jung-min. Una curiosità sulla produzione del film è questa: l’attrice protagonista durante le riprese ha subìto un infortunio ed è tornata sul set solo dopo aver ricevuto delle cure mediche in ospedale.

Quando esce Kill Boksoon

Kill Boksoon è un delizioso mix tra azione, thriller, commedia e dramma. Il film è stato presentato fuori concorso al Festival di Berlino e sarà disponibile su Netflix dal 31 marzo.