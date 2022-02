Il nuovo iPhone economico sta per arrivare insieme al nuovo iPad Air

Apple dovrebbe presentare il prossimo 8 marzo un nuovo iPhone economico e un iPad Air aggiornato, dando il via ad un anno potenzialmente da record di vendite grazie al lancio di molti nuovi attesissimi dispositivi. A dirlo è l’ormai famoso Mark Gurman, giornalista di Bloomberg sempre più affidabile quando tratta di indiscrezioni sul mondo Apple. In particolare, quello previsto tra circa un mese dovrebbe essere il primo grande evento del colosso di Cupertino da quando il nuovo MacBook Pro ha debuttato ad ottobre.

Come le altre recenti presentazioni di Apple, anche quella fissata per l’8 marzo dovrebbe svolgersi online. Vale la pena ricordare che la Mela Morsicata ha ottenuto ottimi risultati nell’ultimo trimestre, stroncando i timori legati ai problemi relativi alla catena di approvvigionamento, che avrebbero potuto comportare danni alle vendite. Per il 2022, il colosso statunitense punta ancora più in alto rispetto all’anno precedente e gli annunci di marzo, insieme alla consueta ondata di novità prevista per la fine dell’anno, suggeriscono che Apple introdurrà nel corso dell’anno la più grande carrellata di nuovi dispositivi mai vista negli ultimi anni.

iPhone 3 SE e nuovo iPad: come saranno

Il nuovo smartphone dovrebbe essere il primo aggiornamento del modello iPhone SE del 2020 e potrebbe arrivare con il supporto alla rete 5G, un comparto fotografico migliorato e un processore più veloce. Il design del presunto iPhone SE 3 (o iPhone SE 2022, come forse si chiamerà) dovrebbe, tuttavia, essere lo stesso della versione attuale, che ha debuttato nell’aprile 2020.

Il nuovo iPad, invece, dovrebbe essere un aggiornamento del modello Air, con un un processore più veloce e il supporto alla rete 5G. La società sta inoltre pianificando il lancio di un nuovo Mac con chipset progettato da Apple e anche questo dispositivo potrebbe debuttare il prossimo mese.

Apple: ile novità 2022

Dopo l’evento di marzo, la società americana terrà a giugno la sua annuale Conferenza mondiale degli sviluppatori, la WWDC, nel corso della quale potrebbe annunciare gli aggiornamenti software per iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.

Inoltre, ad autunno l’azienda dovrebbe lanciare l’iPhone 14, oltre a dei nuovi Mac. In buona sostanza, nel corso del 2022 Apple potrebbe lanciare sul mercato:

un nuovo iMac

un iMac Pro,

un MacBook Air

un MacBook Pro di fascia bassa

tre Apple Watch

quattro modelli di iPhone 14

nuovi AirPods

Ma non è finita, dato che il gigante statunitense potrebbe presentare nel corso dell’anno anche dei nuovi servizi, come una funzionalità che consente all’iPhone di accettare pagamenti NFC con il “tap-to-pay" (tecnologia contactless). In buona sostanza, l’iPhone potrebbe funzionare in futuro come un POS.