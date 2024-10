Il più grande furto di sciroppo d'acero in The Sticky - Il grande furto

Ispirata a un fatto realmente accaduto in Canada nel 2012, questa nuova serie tv ha come protagonisti tre sconosciuti che si improvvisano truffatori

Fonte foto: Jan Thijs/PrimeVideo

C’è un grande furto di sciroppo d’acero canadese al centro della trama di The Sticky – Il grande furto, la nuova serie dark comedy in uscita su Prime Video che si ispira a fatti realmente accaduti. Composta da sei episodi, la serie include nel cast diversi interpreti interessanti, tra cui Margo Martindale, Chris Diamantopoulos, Guillaume Cyr e Jamie Lee Curtis (nella foto di apertura) nel ruolo di guest star.

La trama di The Sticky – Il grande furto

Firmata dagli showrunner Ed Herro e Brian Donovan, la serie The Sticky – Il grande furto ha come protagonista la tenace coltivatrice di sciroppo d’acero di mezza età Ruth Landry.

Quando le autorità minacciano di portarle via tutto, la donna decide di mettere a segno un furto multimilionario alle riserve di sciroppo d’acero del Quebec. Per riuscirci, si allea con un irascibile mafioso di Boston e con una mite guardia di sicurezza franco-canadese.

«Non c’è niente di più canadese dello sciroppo d’acero», ha detto Herro in una nota. «E non c’è niente di più divertente da guardare di tre truffatori completamente non qualificati che tentano di rubare milioni di dollari di quella roba».

Il cast e le prime foto di The Sticky – Il grande furto

Ruth Landry è interpretata dalla vincitrice dell’Emmy Margo Martindale. Chris Diamantopoulos ha il ruolo del mafioso e Guillaume Cyr quello della guardia di sicurezza. La premiata all’Oscar e agli Emmy Jamie Lee Curtis, come accennato, appare invece come guest star.

Prime Video ha recentemente pubblicato le prime foto della serie tv, in cui si vedono vari membri del cast in azione.

A plan so wickedly good, it’s sweet. Here’s your first look at The Sticky, a new Blumhouse Television comedy series executive produced by Jamie Lee Curtis and inspired by the true story of the Great Canadian Maple Syrup Heist. Coming soon to Prime Video. pic.twitter.com/YerjcrEF3N — Prime Video Canada 🇨🇦 (@PrimeVideoCA) October 9, 2024

Prodotta da Blumhouse Television, Comet Pictures di Jamie Lee Curtis, Megamix di Jonathan Levine e da Sphere Media, la serie tv è creata, prodotta esecutivamente e scritta dagli showrunner Brian Donovan e Ed Herro.

La vera storia di The Sticky – Il grande furto

La serie è ispirata a una storia vera. Nel 2012 infatti è stato effettivamente rubato dello sciroppo d’acero dalle riserve nazionali del Quebec per un valore di oltre 18 milioni di dollari: una notizia che, all’epoca, fece il giro del mondo.

Intervistata da Variety, l’attrice protagonista Margo Martindale ha raccontato di essere rimasta scioccata scoprendo che un simile furto era accaduto davvero. «All’inizio credevo non fosse una cosa reale», ha detto.

Quando esce The Sticky – Il grande furto

Tutti i sei episodi di The Sticky – Il grande furto saranno disponibili su Prime Video dal 6 dicembre 2024.

Le serie canadesi da vedere su Prime Video

The Sticky – Il grande furto non è la prima serie Original canadese su Prime Video: anzi, dal 2015 Amazon MGM Studios, così come MGM Television e MGM+ Studios, hanno commissionato oltre 40 serie e film girati in Canada.

Fra le altre serie e film canadesi Original disponibili su Prime Video ci sono ad esempio Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines, All or Nothing: Toronto Maple Leafs, The Lake – La creatura del lago e Beverly Lynn Smith: Un delitto irrisolto.