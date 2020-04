Il prezzo dell'iPhone SE 2020 in Italia

La sorpresa di aprile di Apple porta il nome di iPhone SE 2020 . Uno degli smartphone più attesi dell'anno è stata finalmente presentato dall'azienda di Cupertino. Una presentazione senza nessun evento ufficiale, ma solamente tramite un comunicato ufficiale. Come anticipato nei giorni scorsi, Apple ha scelto il nome di iPhone SE , mettendo da parte l'ipotesi di lanciare il dispositivo con il nome di iPhone 9. Dall'iPhone SE uscito nel 2016 riprende le forme e la filosofia: smartphone lowcost, ma dalle caratteristiche tecniche molto interessanti. Il punto focale, però, è il prezzo dell'iPhone SE 2020 : per il modello base si parte da 499 euro , poco al di sotto della soglia psicologica dei 500 euro.

L'iPhone SE 2020 ha delle caratteristiche abbastanza equilibrate. Lo schermo Retina è da 4,7 pollici con un design un po' retrò, con cornici molto spesse e la presenza in basso del Touch ID. Sotto la scocca troviamo il chipset A13 Bionic con 64GB, 128GB o 256GB di memoria interna . Il comparto fotografico è composto da una fotocamera posteriore da 12 Megapixel e una anteriore da 7 Megapixel. Batteria con ricarica rapida. Certificazione IP67 che permette di utilizzare l'iPhone SE 2020 per trenta minuti fino a una profondità di un metro.

Il prezzo dell'iPhone SE 2020 da 64GB è di 499 euro , pagabili anche in 24 rate da 20,79 euro al mese. Tre le colorazioni disponibili: bianco, nero e PRODUCT(RED).

Per la versione di mezzo dell' iPhone SE con 128GB di memoria il prezzo di listino è di 549 euro . Si può acquistare anche in 24 rate da 22,87 euro al mese. Colori disponibili bianco, nero e PRODUCT(RED).

Fonte foto: Apple

5 di 6 iPhone SE 2020 256GB, prezzo e colorazioni

Per il modello con più memoria bisogna sborsare 669 euro. In alternativa è possibile acquistarlo in 24 rate da 27,87 euro al mese. Le colazioni disponibili sono le solite tre: bianco, nero e PRODUCT(RED).