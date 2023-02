Il prossimo Apple Watch avrà uno schermo più grande

Secondo DigiTimes, che ha ottenuto informazioni da non meglio specificate fonti del settore, l’Apple Watch Ultra che verrà lanciato nel 2024 otterrà un display più grande da 2,1 pollici.

Questa indiscrezione conferma quanto già previsto dall’analista Jeff Pu, impiegato nella società di investimento Haitong International Securitie, che il mese scorso aveva parlato di un Apple Watch con display maggiorato.

Apple Watch da 1.9 a 2.1 pollici

L’attuale Apple Watch Ultra ha un display da 1.9 pollici e se questa indiscrezione fosse confermata il modello che dovrebbe essere presentato nel 2024 otterrebbe uno schermo più grande del 10%. Da questo è presumibile che aumenteranno anche le dimensioni della cassa, che passerebbe a 50 mm.

Ma le novità, secondo le più recenti indiscrezioni, per il modello 2024 dell’Apple Watch Ultra non si limitano alla dimensione del display. Infatti, pare che questo modello sarà anche il primo ad offrire un pannello realizzato con tecnologia microLED. Rispetto allo schermo OLED utilizzato nell’Apple Watch Ultra attualmente in vendita, questa nuova tecnologia dovrebbe garantire una maggiore luminosità e un migliorare il contrasto, il tutto con un consumo minore di energia.

Queste indiscrezioni, come detto, sembra che siano destinate al modello che vedremo nel 2024. Al momento non ci sono novità per quanto riguarda gli Apple Watch (Ultra e non) che verranno lanciati nel 2023, ma di sicuro a Cupertino hanno in serbo qualche sorprese. Infatti, storicamente l’azienda della mela morsica con una nuova generazione di prodotti ha sempre offerto qualcosa di nuovo, anche perché non avrebbe senso il contrario.

Apple, i microLED non solo per gli smartwatch

Secondo la società di ricerca taiwanese TrendForce, la tecnologia microLED non sarà un’esclusiva dei futuri Apple Watch. Apple pare intenzionata ad offrire prodotti con "innovazioni rivoluzionarie". Questi dovrebbero essere modelli di iPhone pieghevoli e arrotolabili, ma anche visori AR completamente trasparenti.

Bisogna però sottolineare che tutto questo non avverrà nel giro di pochi mesi. Ad oggi, i costi di produzione dei display microLED molto elevati, quindi l’adozione di tale tecnologia per la produzione di massa avverrà solo tra qualche anno, quando presumibilmente i costi saranno più contenuti.

Apple, nel frattempo, non sta con le mani in mano. A Cupertino stanno infatti completando la transizione ai display OLED su tutti i prodotti attualmente a listino, di certo senza molta fretta. Basti pesare che il primo dispositivo Apple con display OLED è il suo indossabile Watch nel 2015, mentre l’iPhone ha ottenuto lo schermo OLED solo nel 2017.

A questa lista di prodotti mancano i MacBook Air e gli iPad Pro. Secondo i più recenti rumors, queste categorie di dispositivi otterranno (finalmente) il display OLED nei modelli che verranno lanciati nel 2024.