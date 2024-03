Il Regno del Pianeta delle Scimmie, il nuovo trailer e la data d'uscita

Fonte foto: 20th Century Studios/Poster

Manca sempre meno all’uscita al cinema di Il Regno del Pianeta delle Scimmie (Kingdom of The Planet of The Apes), il nuovo film del franchise diretto da Wes Ball, già regista di Maze Runner. Scritto da Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver e Patrick Aison e ambientato alcune generazioni dopo gli eventi raccontati in The War – il Pianeta delle Scimmie, uscito nel 2017, il nuovo film ha come protagonista Noa, un personaggio inedito interpretato in motion capture e nel doppiaggio originale da Owen Teague.

Il Pianeta delle Scimmie: tutti i film fino a oggi

La saga cinematografica de Il pianeta delle scimmie è composta da vari film, il primo dei quali (intitolato appunto “Il pianeta delle scimmie”) è uscito nel 1968. Allargando il campo ad altri media, il franchise include i libri pubblicati a partire dal 1963 da Pierre Boulle, da cui sono stati tratti i film; due serie tv, fumetti e videogiochi.

Il primo film, comunque, ha avuto quattro sequel: L’altra faccia del pianeta delle scimmie, uscito nel 1970; Fuga dal pianeta delle scimmie, del 1971; 1999: conquista della Terra, del 1972; e Anno 2670 – Ultimo atto; del 1973. Nel 2001 è uscito il remake Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie, diretto da Tim Burton.

Più recentemente è uscita la serie reboot, composta dai film L’alba del pianeta delle scimmie (2011), Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie (2014) e The War – Il pianeta delle scimmie (2017). Il Regno del Pianeta delle Scimmie, di prossima uscita, è ambientato cronologicamente dopo questa saga reboot e dovrebbe essere il primo capitolo di una nuova trilogia cinematografica.

Il nuovo film del Pianeta delle Scimmie: trama e cast

Il Regno del Pianeta delle Scimmie è ambientato circa tre secoli dopo la morte di Cesare, in un’epoca di frammentazione in cui le scimmie (suddivise in diverse società) sono la specie dominante e gli umani vivono nell’ombra, come primitivi. Gli insegnamenti di Cesare sono stati in alcuni casi dimenticati, in altri distorti.

Come si intuisce dal nuovo trailer recentemente distribuito, il protagonista Noa fa parte di un clan che non ha mai sentito parlare di Cesare e che un giorno viene attaccato da un gruppo guidato da un altro scimpanzé.

Tutte le scimmie del clan vengono ridotte in schiavitù mentre un ambizioso bonobo, Proximus Cesare, è determinato a fondare un nuovo impero. Il giovane scimpanzè Noa, aiutato dall’orango Raka e dall’umana Mae, è determinato a salvare i suoi compagni e inizia un viaggio che lo porterà anche a mettere in discussione ciò che credeva di sapere su scimmie e umani.

Freya Allen (già nota per il suo ruolo nella serie Netflix The Witcher) veste i panni di Mae, la ragazza umana che si unisce a Noa nella sua impresa. Nel cast del film figurano anche Kevin Durand, William H. Macy, Travis Jeffery, Peter Macon, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Ras-Samuel Welda’abzgi, Lydia Peckham e Dichen Lachman.

Quando esce Il Regno del Pianeta delle Scimmie

Negli Stati Uniti l’uscita al cinema di Il Regno del Pianeta delle Scimmie è stata anticipata al 10 maggio 2024, per evitare la diretta concorrenza con Furiosa. In Italia, invece, bisogna aspettare più a lungo: il debutto nelle sale è previsto per il 23 maggio 2024.