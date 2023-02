Il Samsung Galaxy S22 FE non si farà, ma il Galaxy S23 FE sì

Il tanto atteso Samsung Galaxy S22 FE, erede del fortunato Galaxy S21 FE (in foto) che sarebbe dovuto arrivare sugli scaffali lo scorso anno, non ha mai visto la luce, a causa della mancanza di chip ma, per fortuna di Samsung, anche grazie alla ottime performance di vendita del suo Galaxy S22 Ultra. Le cose però dovrebbero cambiare per il "Fan Edition" della neonata serie Galaxy S23, secondo le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Corea.

Samsung Galaxy S23 FE, debutto in estate

La serie FE (Fan Edition) è diventata popolare tra i fan del marchio coreano nel 2020, quando fu lanciato per la prima volta il modello Galaxy S20 FE che venne scelto da qualcosa come 10 milioni di utenti. I modelli FE hanno avuto fortuna in quanto versioni meno costose dei modelli top di gamma, che a fronte di un prezzo più accessibile hanno sempre avuto qualche concessione a livello di hardware, ma non tale da farli scivolare ai livelli dei Galaxy A o Galaxy M.

Purtroppo per Samsung i record di vendite del modello Galaxy S20 FE non si sono ripetute l’anno dopo con il modello Galaxy S21 FE e questa delusione ha fatto riconsiderare l’opportunità per Samsung di riproporre un modello FE per il suo top di gamma 2022. E, infatti, il Galaxy S22 FE non mai arrivato sul mercato.

Ora, secondo quanto fatto trapelare dal sito sud coreano Daily Hankooki, sembra che Samsung stia valutando la possibilità di lanciare un nuovo Galaxy S23 FE. Questo modello porterà in dote, a quanto pare, o il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy o, se non sarà possibile per questioni di prezzo finale, un comunque ottimo Snapdragon 8+ Gen 1.

Addio ai Galaxy A7

Se le voci saranno confermate, come riporta il sito sud coreano, Samsung dovrebbe chiudere con la seria Galaxy A7, lasciando come ultimo modello sul mercato il Galaxy A73 lanciato lo scorso anno. Il motivo per cui Samsung sta valutando la possibilità di eliminare dal proprio listino la serie Galaxy A7 è dovuto al timore che un eventuale Galaxy A74 vada a rosicchiare quote di mercato ai ben più costosi Galaxy S e, più in generale, è dovuto anche alle previsioni di vendita di smartphone in ribasso nei prossimi mesi.

Inoltre non è da sottovalutare il fatto i modelli Galaxy A7x sono stati in passato oggetto di critiche per il loro posizionamento ambiguo nella gamma del produttore coreano: hanno sempre avuto un prezzo alto rispetto alle specifiche appena migliori offerte dai modelli Galaxy A5.

E come se non bastasse Samsung deve anche fare i conti con le vendite del Galaxy A73, uscito lo scorso anno, che sono scese di circa 3 milioni di unità. In pratica un terzo in meno rispetto al precedente modello A72.