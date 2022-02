Il Signore degli Anelli: cosa succederà il 13 febbraio

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è una delle serie tv più attese del 2022 ed è normale che le informazioni che la riguardano vengano diffuse con il contagocce. Il titolo ufficiale e qualche dettaglio sulla trama sono stati svelati solo lo scorso 19 gennaio, ma nuove e succulente informazioni potrebbero essere in arrivo.

C’è ovviamente più di una ragione per caricare di aspettative l’esordio della serie tv Amazon Original basata sul più celebre universo fantasy della letteratura e del cinema. Il romanzo Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, pubblicato nel 1999 e da cui poi sono stati tratti i film, ha venduto oltre 150 milioni di copie. La nuova serie tv in produzione è tra l’altro una delle più costose di sempre: secondo un report di The Verge, Prime Video sta pagando circa 465 milioni di dollari (per fare un confronto, l’ultima stagione di Game of Thrones è costata 90 milioni).

Nuovi dettagli svelati il 13 febbraio?

Nuovi dettagli su Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere potrebbero essere rivelati domenica 13 febbraio 2022. In questa data, infatti, si gioca la partita del Super Bowl tra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals. L’evento è ogni anno seguitissimo e molto commentato non solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello dello spettacolo, per via degli spot inediti e delle performance mozzafiato che vanno in onda nell’intervallo.

A quanto pare, in una delle pause della partita potrebbe essere mostrato per la prima volta al pubblico il teaser trailer della serie tv del Signore degli Anelli, durante il quale sarà possibile osservare per la prima volta delle immagini dal set e con gli attori. Non è chiaro l’orario dell’eventuale messa in onda, ma la partita inizia circa a mezzanotte e mezza di lunedì 14 (ora italiana).

Di cosa parla la serie de Il signore degli Anelli

La serie tv di prossima uscita è ambientata molto prima rispetto agli eventi narrati in Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Al centro della trama c’è la creazione degli anelli del potere, una vicenda alla quale Tolkien fa cenno in parte nel romanzo Il Signore degli Anelli e soprattutto in un altro suo testo, Il Silmarillion. Si tratta però di un racconto epico e avventuroso del tutto inedito sia sul piccolo sia sul grande schermo.

Nella serie, che è già stato chiarito essere concepita per uno sviluppo su più stagioni, verrà raccontata anche l’ascesa del Signore Oscuro Sauron.

Quando escono gli episodi

La data del debutto della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è venerdì 2 settembre 2022, in esclusiva su Prime Video. Gli episodi però non usciranno tutti insieme, ma uno a settimana (ogni venerdì).

