Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere torna con la stagione 3

Fonte foto: Prime Video

Semaforo verde: iniziano ufficialmente i lavori per la terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. È infatti arrivata in questi giorni da parte di Prime Video la conferma che Gli Anelli del Potere stagione 3 è attualmente in pre-produzione presso gli Shepperton Studios, nel Regno Unito. La serie pluripremiata ha raggiunto un ampio successo globale, attirando oltre 170 milioni di spettatori in tutto il mondo: secondo la piattaforma di streaming, si tratta di «uno dei principali elementi trainanti per i nuovi abbonamenti Prime».

[iol_prime_cta button_text="Iscriviti gratis a Prime Video" link="https://www.amazon.it/amazonprime?tag=cta_tech-21"

I nuovi registi di Gli Anelli del Potere stagione 3

La terza stagione di Gli Anelli del Potere sarà diretta da tre registi, rispettivamente due ritorni e una novità: Charlotte Brändström, Sanaa Hamri e Stefan Schwartz.

Brändström ha all’attivo una nomination agli Emmy e ha lavorato di recente a Shōgun e The Continental. Tra i titoli che ha diretto (oltre a Gli Anelli del Potere) ci sono anche The Outsider per HBO, The Witcher per Netflix, The Consultant e The Man in the High Castle per Prime Video, e Outlander e Counterpart per Starz.

Hamri, di origini marocchine, è un’apprezzata regista di film, tv e videoclip musicali, e ha attualmente un overall deal con Amazon MGM Studios. Sua è infatti la regia per Prime Video del pilot e dell’episodio 2 di The Bondsman, di alcuni episodi della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e della seconda stagione de La Ruota del Tempo. Tra le serie tv che ha diretto ci sono anche Shameless, Elementary, Glee e Desperate Housewives.

Schwartz è un pluripremiato regista, sceneggiatore e produttore britannico-canadese: è alla sua prima collaborazione con la serie ispirata al mondo creato da J.R.R. Tolkien. Nel corso della sua carriera ha diretto, tra le altre cose, alcuni episodi di The Boys, My Lady Jane , The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Dexter e White Collar. Ha anche diretto i film Shooting Fish (di cui ha scritto anche la sceneggiatura), The Abduction Club e The Best Man.

Ogni regista supervisionerà più episodi della terza stagione.

Cosa sappiamo di Gli Anelli del Potere stagione 3

Le riprese della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere inizieranno nella primavera 2025. Non ci per ora informazioni confermate su trama e cast.

«Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo, e siamo entusiasti che la terza stagione sia in fase di pre-produzione. La squadra creativa ha una visione straordinaria di come si svilupperanno le storie che ci hanno incantato e rapito», ha detto in una nota stampa Vernon Sanders, head of television, Amazon MGM Studios. «Non vediamo l’ora di continuare questo epico viaggio con i nostri spettatori in tutto il mondo, addentrandoci ancora più a fondo nelle leggendarie storie che hanno plasmato la Terra di Mezzo».

Charlotte Brändström, oltre che regista, sarà anche executive producer della terza stagione, che è inoltre prodotta dai creatori ed executive producers J.D. Payne e Patrick McKay. A loro si uniscono come executive producers anche Lindsey Weber, Justin Doble e Kate Hazell. Matthew Penry-Davey è il produttore, mentre Ally O’Leary, Tim Keene e Andrew Lee sono i co-produttori.