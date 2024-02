Il Simpatizzante, la serie thriller con Robert Downey Jr. e Sandra Oh

Fonte foto: HBO/Sky

Ci sono anche la vincitrice dell’Emmy Sandra Oh e il candidato all’Oscar Robert Downey Jr nel cast della nuova miniserie Il Simpatizzante, in arrivo prossimamente su Sky e in streaming su NOW. Targata HBO e Sky Executive, la serie è una coproduzione tra HBO, A24 e Rhombus Media, prodotta in associazione con Moho Film e Cinetic Media. La storia, un thriller di spionaggio con tocchi di black humor, è tratta dall’omonimo romanzo d’esordio dello scrittore vietnamita Viet Thanh Nguyen. Pubblicato nel 2015 ed edito in Italia da Neri Pozza, ha ricevuto il Premio Pulitzer per la narrativa nel 2016.

Il cast di Il Simpatizzante

Sandra Oh (nella foto) è nota soprattutto per i suoi ruoli in Grey’s Anatomy e Killing Eve, mentre Robert Downey Jr. ha recitato in passato in Iron Man, The Avengers, Sherlock Holmes e più recentemente in Oppenheimer. Il protagonista della miniserie invece è Hoa Xuande, attore australiano di discendenza vietnamita visto recentemente nella serie L’ultimo boss di Kings Cross.

Nel cast di Il Simpatizzante (The Sympathizer è il titolo originale) ci sono anche Fred Nguyen Khan (visto in Madre!), Toan Le (Bigfoot), Phanxine, Vy Le, Ky Duyen, Kieu Chinh, Duy Nguyen e Alan Trong.

Robert Downey Jr., che nella serie interpreta diversi ruoli e ha fatto largo uso dell’improvvisazione, è produttore esecutivo. Sono produttori esecutivi anche Susan Downey, Amanda Burrell per Team Downey, Niv Fichman per Rhombus Media, Kim Ly, Ron Schmidt, Viet Thanh Nguyen (autore del libro da cui è tratta la serie) e Jisun Back per Moho Film.

La regia dei primi tre episodi è di Park Chan-wook – che, insieme a Don McKellar, è anche co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. La sceneggiatura è firmata inoltre da Mark Richard, Naomi Iizuka, Maegan Houang, Anchuli Felicia King e Tea Ho. La regia della quarta puntata è di Fernando Meirelles, mentre le puntate 5, 6 e 7 sono state dirette da Marc Munden.

La trama di Il Simpatizzante

La trama della miniserie Il Simpatizzante è ambientata negli ultimi giorni della guerra del Vietnam. Il protagonista della storia è una spia comunista metà francese e metà vietnamita. Quando arriva come rifugiato a Los Angeles, però, scopre che i suoi giorni sotto copertura non sono ancora finiti e che non è semplice scegliere tra l’antica fedeltà al suo Paese e la sua nuova vita a stelle e strisce.

Il Simpatizzante in streaming

Quando esce Il Simpatizzante e dove vedere la serie in streaming? La miniserie sarà prossimamente disponibile in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

È già stato annunciato che la serie farà il suo debutto su HBO Max il 14 aprile 2024, ma non è ancora stato confermato se la messa in onda in Italia avverrà in contemporanea con gli Stati Uniti o meno.