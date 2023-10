In arrivo la docuserie dedicata a Beckham

Fonte foto: Netflix/X

Sarà disponibile fra poco in streaming su Netflix la docuserie Beckham, dedicata alla vita e alla carriera di David Beckham, celebre ex calciatore e icona di stile. Divisa in quattro parti, la docuserie regalerà agli spettatori uno sguardo d’insieme su una delle più grandi celebrità degli ultimi decenni, non solo in ambito sportivo. Oggi dirigente e procuratore sportivo, Beckham è stato uno dei migliori centrocampisti inglesi della storia del calcio, oltre che presidente dell’Inter Miami e co-proprietario del Salford City. La docuserie racconta anche diversi dettagli inediti della sua vita privata e del matrimonio con Victoria Adams, ex membro delle Spice Girls. I due sono sposati dal 1999 e hanno quattro figli.

Cosa aspettarsi dalla docuserie Beckham

La docuserie è firmata dal premio Oscar Fisher Stevens e dal produttore premiato agli Oscar e agli Emmy John Battsek. Il protagonista assoluto è ovviamente David Beckham, che compare sullo schermo insieme a sua moglie Victoria, alla sua famiglia, agli amici e ai compagni di squadra. Le quattro puntate non si avvalgono solo di immagini e materiali d’archivio, ma anche di testimonianze recenti e interviste inedite.

L’obiettivo della docuserie è restituire un ritratto di David Beckham a tutto tondo. Si parla naturalmente della sua carriera da calciatore, dall’esordio stellare alla caduta, fino alla rinascita. Ma c’è spazio anche per il racconto della sua infanzia (la famiglia d’origine fa parte della classe operaia di East London), dell’inizio della relazione con Victoria e del suo ruolo di padre. Si parla inoltre di ciò che ha reso Beckham una celebrità internazionale, ambizioni e meriti sportivi a parte: ovvero i gossip, la carriera da modello e lo stile.

Cosa ha fatto David Beckham

Come ogni documentario o docuserie che si rispetti, del protagonista in questione non si raccontano solo i successi e la determinazione, ma anche i fallimenti e le cadute. La carriera di David nel calcio inizia quando ha solo 16 anni, età a cui lascia gli studi per dedicarsi solo al calcio. Negli anni Novanta inizia a farsi notare per le sue capacità e nel 1999 realizza un “treble” con il Manchester United, cioè vince il campionato, la FA Cup e la Champions League.

Nel 2000 inizia la “caduta”: durante l’edizione pilota della Coppa del Mondo per club, Beckham viene espulso per un’entrata particolarmente scorretta su José Milián, azione che lo rende bersaglio di diverse critiche. Mentre la sua notorietà al di fuori del mondo del calcio cresce, il rapporto con l’allenatore Ferguson comincia a deteriorarsi. Il punto più basso viene raggiunto nel febbraio 2003, quando Ferguson negli spogliatoi dà un calcio a uno scarpino che colpisce Beckham sopra l’occhio. Tutti questi eventi, così come quelli dei due decenni successivi, sono raccontati nella docuserie.

Quando esce Beckham

La docuserie Beckham esce su Netflix il 4 ottobre 2023.