Google Pixel 7 e 7 Pro ufficiali: caratteristiche e prezzi

L’annuncio della nuova serie di smartphone Google Pixel 7 Pro e Google Pixel 7 era stato fatto a maggio durante l’evento Google I/O anticipando che ben presto sarebbero arrivati sul mercato. La promessa è stata mantenuta e oggi i due telefoni sono stati presentati ufficialmente e sono già disponibili in pre-ordine anche in Italia su Amazon.

Le novità della nuova serie Pixel 7 di Google sono il processore Tensor G2 con ottimi tagli di memoria e nuove, ottime fotocamere.

Google Pixel 7 Pro: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Google Pixel 7 Pro è il Tensor G2 prodotto a 4 nanometri, un octa-core con 2 core Cortex-X1, 2 core Cortex-A76 e 4 core Cortex-A55 e GPU Mali G-710 e coadiuvato dal processore di sicurezza Titan M2. I tagli di memoria disponibili sono tre: 12/128 GB, 12/256 GB e 12/512 GB.

Il display da 6,7 pollici è di tipo AMOLED con supporto al formato HDR10+, 120 Hz di frequenza di aggiornamento, luminosità di picco di 1.500 nit (lo schermo è ben visibile anche sotto la luce diretta del sole) ha la funzione Alway-on-display, cioè lo schermo è sempre acceso, il riconoscimento dell’impronta digitale sotto il display, la protezione Gorilla Glass Victus. Il telefono è certificato IP68 contro polvere e acqua.

Le fotocamere posteriori sono tre: il sensore principale da 50 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), un secondo sensore da 48 MP con OIS e zoom 5X e un sensore da 12 MP ultra grandangolare. La fotocamera anteriore da 12 MP con una buona apertura focale f/2,2.

L’audio è di tipo stereo e include anche tre microfoni, non è presente il jack da 3,5 millimetri ma ci sono NFC e Bluetooth 5.2. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica da 30W.

I colori disponibili sono Obsdian (nero), Snow (bianco) e Hazel (grigio verde) per il taglio di memoria da 12/128 GB e in prenotazione su Amazon al prezzo di 899 euro. Il google Pixel 7 Pro da 12/256 GB è in vendita solo su Google store al prezzo di 999 euro.

Google Pixel 7 Pro – Chip Google Tensor G2 – Display 6,7 pollici – Versione 128 GB

Google Pixel 7: caratteristiche tecniche

Lo smartphone Google Pixel 7 versione standard ha a bordo, come il fratello maggiore, il SoC Tensor G2 e il processore di sicurezza Titan M2, abbinati a due tagli di memoria: 8/128 GB e 8/256 GB.

Il display resta di tipo AMOLED ma con un diaognale inferiore da 6,3 pollici, frequenza di aggiornamento di 90 Hz e 1.400 nit di picco di luminosità. La protezione è Gorilla Glass Victus e c’è l’Always-on-display.

Le fotocamere poste sul retro sono due: il sensore principale da 50 MP grandangolare con stabilizzatore ottico (OIS) e un secondo sensore ultra grandangolare da 12 MP. La fotocamera anteriore è da 10,8 MP.

Anche in questo caso troviamo il chip NFC e il Bluetooth 5.2, e l’audio è il medesimo del Google Pixel 7 Pro. La batteria ha una capacità di 4.355 mAh e la ricarica è di 30W.

I colori disponibili sono: Obsidian (nero), Lemongrass (verde chiaro) e Snow (bianco). Google Pixel 7 è disponibile in prenotazione su Amazon al prezzo di 649 euro. La versione Google Pixel 7 8/256 GB è in vendita solo su Google store al prezzo di 749 euro.

Google Pixel 7 – Chip Google Tensor G2 – Display 6,3 pollici – Versione 128 GB