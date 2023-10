In arrivo una nuova stagione di Fargo

Fonte foto: Michelle Faye/FX

Fargo sta per tornare. Arriva a novembre con un nuovo ciclo di episodi l’acclamata serie antologica ispirata alle atmosfere del film cult firmato dai Fratelli Coen. Il debutto della stagione 5 avverrà in contemporanea con gli Stati Uniti e per il pubblico italiano l’appuntamento è su Sky e in streaming su NOW da novembre 2023 a gennaio 2024. Caratterizzata da uno stile eccentrico e dal black humor senza eguali, la serie è già stata candidata a 55 Emmy, vincendo come miglior miniserie nel 2014 e ripetendosi ai Golden Globe Awards del 2015. In vista dell’imminente debutto della nuova stagione, ecco tutte le cose da sapere se trama, cast e data di uscita esatta.

Il cast di Fargo 5

Fargo è creata e prodotta, tra gli altri, dal pluripremiato Noah Hawley (che in passato ha già messo la firma su Bones e Legion). La quinta stagione avrà come protagonisti Juno Temple (già vista in Ted Lasso, la celebre serie di Apple TV+) e Jon Hamm (noto soprattutto per Mad Men, visibile su Prime Video e NOW).

Al loro fianco nel cast della stagione 5 di Fargo ci sono Joe Keery (visto in Stranger Things), Sam Spruell (Legend), David Rysdahl (No Exit), Lamorne Morris (New Girl), Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight), Richa Moorjani, Lukas Gage, Jessica Pohly e Nick Gomez. Warren Littlefield e la sua società di produzione The Littlefield Company sono produttori esecutivi insieme a Steve Stark, Kim Todd e Joel & Ethan Coen.

La trama di Fargo 5

La quinta stagione di Fargo è ambientata in Minnesota nel 2019. Dorothy “Dot” Lyon (interpretata da Juno Temple) apparentemente è la tipica casalinga del Midwest, ma dopo che una serie di eventi inaspettati la fanno finire nei guai con le autorità, la donna ripiomba all’improvviso in una vita che pensava di essersi lasciata definitivamente alle spalle.

Ma non è così. Sulle tracce di Dot c’è infatti da molto tempo lo sceriffo del North Dakota Roy Tillman (interpretato da Jon Hamm), un allevatore, predicatore e uomo di legge che crede di essere al di sopra di chiunque. Aiutato dal figlio Gator (Joe Keery), fedele ma inetto, e da Ole Munch (Sam Spruell), un vagabondo dalle origini misteriose e dall’aria poco raccomandabile, Roy dà la caccia a Dot senza sosta. E quando i suoi segreti più profondi minacciano di venire a galla, la donna dimostra di essere capace di qualunque cosa per proteggere sé stessa e la sua famiglia dal passato che vuole dimenticare.

Fargo 5, quando esce

La quinta stagione di Fargo sarà disponibile dal 22 novembre 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Gli episodi sono in tutto dieci e usciranno a cadenza settimanale. Al momento non è possibile sapere se ci sarà anche una sesta stagione, perché la serie non è ancora stata rinnovata e non sono state rilasciate dichiarazioni significative in merito.