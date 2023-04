Iniziate le riprese di La vita che volevi

Si svolgeranno tra Lecce, il Salento e Napoli le riprese di La vita che volevi, la nuova serie in sei episodi prodotta da Banijay Studios Italy che sarà disponibile prossimamente solo su Netflix. La storia parla di legami, amicizia e felicità. Della felicità semplice e programmata, quella che crediamo di volere, ma anche della felicità inaspettata e a tratti spaventosa, quella capace di scombinare i piani e di cambiare completamente la vita. Le riprese sono appena iniziate: ecco cosa sappiamo per ora del progetto.

La trama di La vita che volevi

La protagonista di La vita che volevi è Gloria, che vive felicemente a Lecce insieme al compagno Ernesto e lavora nella piccola agenzia turistica che lei stessa ha fondato. A turbare la quiete delle sue giornate arriva però Marina, un’amica dei tempi dell’università, ovvero di un periodo precedente al percorso di transizione di Gloria.

Marina ricorda a Gloria una parte del suo passato che vorrebbe dimenticare: per questo la protagonista preferirebbe non riallacciare i rapporti con la ex amica. Intanto, però, la donna è arrivata in città e ha portato con sé Andrea e Arianna, i figli avuti da due diverse relazioni. Marina è anche incinta di un terzo figlio e il padre, Pietro, è un giovane passionale e forse pericoloso.

In scena arriverà poi Sergio, il padre di Arianna, che si mostrerà da subito diffidente nei confronti di Gloria. In questa situazione complessa, resa oscura anche dai vari segreti custoditi da Marina, la protagonista dovrà fare i conti con il passato e il futuro per scoprire che l’amore è l’unica forza che rende la vita degna di essere vissuta e che la felicità non sempre arriva nelle forme e nei modi che immaginavamo.

Il cast di La vita che volevi

La serie La vita che volevi è creata e scritta da Ivan Cotroneo e da Monica Rametta ed è diretta dallo stesso Cotroneo. La produzione è a cura di Massimo Del Frate, Head of Drama per Banijay Studios Italy.

La protagonista Gloria è interpretata da Vittoria Schisano, attrice che ha recitato recentemente in Un posto al sole e nel film Nati 2 volte. Schisano ha compiuto un percorso di transizione alcuni anni fa: «Sono una donna nata in un corpo sbagliato, che ha vissuto due volte e che, davvero, la prima non la augurerebbe a nessuno», aveva dichiarato l’attrice in un’intervista a Vanity Fair nel 2019. Nel cast della serie ci sono poi Giuseppe Zeno (nei panni di Sergio), Pina Turco (che interpreta Marina), Alessio Lapice (Pietro) e Nicola Bello (Andrea).

Quando esce La vita che volevi

Non è ancora stata annunciata la data di uscita di La vita che volevi. Considerando che le riprese sono appena iniziate, è possibile che la serie arrivi su Netflix tra la fine del 2023 e il 2024.