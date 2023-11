Fonte foto: Insta 360

Insta360 ha annunciato l’arrivo sul mercato delle nuove action cam Insta360 Ace e Insta360 Ace Pro definite dall’azienda come le "action cam più smart di sempre". Le due videocamere puntano, infatti, a proporre riprese di alta qualità andando ad aggiungere svariate funzionalità extra che dovrebbero rendere le action cam ancora più semplici da usare. I due nuovi prodotti di Insta360 sono in arrivo sul mercato italiano e la versione Pro è già acquistabile su Amazon.

Insta360 Ace e Ace Pro: caratteristiche tecniche

La nuova Insta360 Ace Pro è il modello di riferimento della gamma del brand ed è dotata del sensore da 1/1,3" progettato in collaborazione con Leica. Questo sensore permette riprese video in 4K a 120 fps, con la possibilità di spingersi fino all’8K a 24 fps, oltre che foto da 48 Megapixel. Per quanto riguarda Insta360 Ace, invece, c’è un sensore più piccolo, da 1/2", che permette riprese in 6K.

Entrambe le action cam sono dotate di un touchscreen orientabile da 2,4 pollici e possono utilizzare anche il chip IA da 5 nm che consente l’utilizzo della funzionalità PureVideo. Con questa funzionalità, disponibile fino al 4K a 30 fps, è possibile ottenere riprese di alta qualità anche in condizioni di luminosità ridotta (come durante l’utilizzo di notte).

Il modello Pro, inoltre, integra il sistema Active HDR per migliorare i risultati delle riprese che includono aree con zone chiare e zone scure.

C’è poi l’assistente IA che aiuta l’utente in vari modi, ad esempio effettuando l’eliminazione automatica delle clip indesiderate e andando a generare clip con la combinazione dei momenti salienti delle riprese effettuate.

Tra le funzionalità a disposizione degli utenti che sceglieranno il modello Pro c’è anche Clarity Zoom, per ingrandire e rimpicciolire di 2 volte le immagini senza la perdita di qualità.

Da notare anche la funzione Live Snapshot che consente di scattare foto durante la ripresa di un video, con la massima risoluzione possibile. C’è poi Warp IA che permette di aggiungere effetti dinamici ai video.

Sono possibili, inoltre, le riprese in timelapse, hyperlapse e con l’effetto Selfie Stick Invisibile. Da segnalare anche la Stabilizzazione FlowState a cui si affianca la funzione Horizon Lock 360 per mantenere i video allineati con l’orizzonte.

Le due action cam di Insta360 hanno un sistema composto da 3 microfoni e non includono una memoria interna ma hanno uno slot per schede microSD, con possibilità di inserire schede fino a 1 TB di storage. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, l’azienda dichiara circa 100 minuti di utilizzo, per entrambi modelli. La versione Pro aggiunge la possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 30 W per ridurre i tempi di ricarica della batteria a un minimo di 46 minuti (22 minuti per uno 0-80%).

Le nuove Insta360 Ace includono la connettività Wi-Fi e il Bluetooth 5.2 e sono compatibili con i dispostivi iOS 10.0 e Android 10 e relative versioni successive, ma per entrambi i sistemi operativi Insta360 definisce ulteriori requisiti hardware, in particolare per quanto riguarda il chip utilizzato (è consigliabile verificare la compatibilità prima dell’acquisto).

I prodotti della serie Ace sono utilizzabili fino a 10 metri di profondità ma utilizzando il Case Subacqueo possono scendere fino a 60 metri. La ripresa è disponibile fino a -20°C, senza problemi di alcun tipo.

Insta360 Ace e Ace Pro: prezzi e disponibilità

Le nuove Insta360 Ace e Ace Pro sono in arrivo sul mercato italiano. La Insta360 Ace sarà acquistabile in esclusiva tramite il sito ufficiale con un prezzo di vendita di 409,99 euro. Per quanto riguarda la Insta360 Ace Pro, invece, il prezzo di vendita è di 479,99 euro e l’acquisto potrà essere effettuato anche su Amazon con consegna, al momento, prevista per la prima metà del mese di dicembre.

