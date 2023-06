Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

La Insta360 Go 2 è la action cam compatta e dal peso estremamente ridotto pensata per riprese nitide in qualsiasi condizione di utilizzo, anche le più estreme

La Insta360 Go 3 è la nuova action cam compatta ed estremamente leggera pensata per essere posizionata ovunque e garantire sempre riprese di alta qualità, anche nei contesti più movimentati. Erede naturale della Insta360 Go 2, sono molte le migliorie sul nuovo modello, incluse una batteria più capiente, un microfono aggiuntivo per i controlli vocali, nuovi accessori e inedite modalità di ripresa che lasciano all’utente lo spazio per dare sfogo alla sua creatività.

Insta360 Go 3: scheda tecnica

La Insta360 Go 3 ha dimensioni ridotte (25,6×54,4×23,2 mm) e un peso davvero bassissimo (35,5 g) che permettono di montarla ovunque. Nella registrazione dei video, la action cam garantisce una risoluzione fino a 2.7 K, con immagini nitide in qualsiasi condizione di utilizzo. Grazie alla Stabilizzazione FlowState e all’Horizon Lock 360, promette riprese fluide senza inclinazioni o distorsioni indesiderate anche negli scenari più estremi.

Disponibili, naturalmente, anche diversi formati video, perfetti anche per le varie piattaforme social e che vanno da una risoluzione 1.080p (24/25/30/50 fps sempre in base alla modalità selezionata) fino ad una massima di 2.7K (24/25/30 fps a seconda della modalità selezionata). Nello specifico:

Video:

2.7 K: 2.720×1.536 pixel – 24/25/30 fps

1440 p: 2.560×1.440 pixel – 24/25/30/50 fps

1080 p: 1.920×1.080 pixel – 24/25/30/50 fps

Video FreeFrame:

1440 p: 2.560×1.440 pixel – 24/25/30/50 fps

1080 p: 1.920×1.080 pixel – 24/25/30/50 fps

Timelapse:

1440 p: 2.560×1.440 pixel – 30 fps

TimeShift:

1440 p: 2.560×1.440 pixel – 30 fps

Slow Motion:

1080 p: 1.920×1.080 pixel – 120 fps

Pre-registrazione:

2.7 K: 2.720×1.536 pixel – 24/25/30 fps

1440 p: 2.560×1.440 pixel – 24/25/30/50 fps

1080 p: 1.920×1.080 pixel – 24/25/30/50 fps

Loop Recording:

2.7 K: 2.720×1.536 pixel – 24/25/30 fps

1440 p: 2.560×1.440 pixel – 24/25/30/50 fps

1080 p: 1.920×1.080 pixel – 24/25/30/50 fps

Riguardo alle foto invece è possibile scattare con risoluzioni e in formati diversi, sempre per adattare l’immagine al contesto. Tra le possibilità ci sono:

2.560×1.440 pixel (16:9)

2.560×2.560 pixel (1:1)

1.440×2.560 pixel (9:16)

2.936×1.088 pixel (2.7:1)

Presente anche l’App Insta360 per gestire le modalità di ripresa e semplificare i comandi per l’editing lasciando all’utente la piena libertà di modificare il girato. Grazie al microfono aggiuntivo, anche il comparto audio riceve un buon upgrade con l’arrivo del Controllo vocale 2.0 per utilizzare la videocamera solo con la voce.

La batteria è da 310 mAh e promette un’autonomia fino a 45 minuti di riprese. Presente anche la certificazione IPX8, che attesta la resistenza del dispositivo all’acqua e alle immersioni fino a 5 metri. Infine, sulla Insta360 Go 3 è installata una protezione della lente (rimovibile) che la tiene al sicuro da urti e sollecitazioni.

Insta360 Go 3: gli accessori

Tra gli accessori disponibili (e inclusi nella confezione) ci sono: il Ciondolo magnetico per indossare la cam per riprendere da una prospettiva in prima persona, la Easy Clip per posizionare il dispositivo sulla testa e il Supporto girevole adesivo per il fissaggio della videocamera ovunque.

Oltre a questi c’è anche l’Action Pod, che incrementa ulteriormente le potenzialità della Insta360 Go 3, rendendola ancora più versatile. Utilizzando questo accessorio, infatti, l’utente potrà utilizzare il touchscreen orientabile integrato per fare delle riprese da remoto. Oltretutto l’Action Pod funge anche da custodia protettiva e da batteria aggiuntiva che garantisce fino a 170 minuti di riprese in più.

Naturalmente sia l’Action Pod che la videocamera sono pienamente compatibili con i medesimi supporti magnetici in dotazione per una versatilità estrema. Inoltre l’Action Pod ha la certificazione IPX4, che ne attesta la resistenza all’acqua.

Insta360 Go 3: prezzo e disponibilità

La nuova Insta360 GO 3 è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale, presso i rivenditori autorizzati e su Amazon.

All’acquisto saranno inclusi nella confezione anche i diversi accessori in dotazione alla action cam, tra cui: il Ciondolo magnetico, l’Easy Clip, il Supporto girevole adesivo e la protezione per la lente. La action cam è disponibile in tre modelli al prezzo di: