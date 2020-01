Instagram, come contattare il servizio clienti

8 Gennaio 2020 - Instagram è una delle app più utilizzate al mondo. Accanto alla sua facilità d’uso, la possibilità di inserire contenuti di vario tipo e sfruttare le funzioni più disparate, esistono però alcune difficoltà legate al suo utilizzo. In alcuni casi, risolverle da soli è impossibile e occorre contattare il servizio clienti di Instagram.

Gli operatori possono aiutare in tanti modi. Possono dare assistenza per problemi tecnici, recupero dell’account, violazione del copyright, furto di dati personali, e tanto altro. Per aiutare le persone, la piattaforma mette a disposizione una serie di pagine. Oltre alla classica sezione delle FAQ e i procedimenti automatici, anche uno staff competente e preparato. I tempi di attesa non sono brevissimi: ogni giorno il servizio clienti riceve milioni di domande, ma comunque cerca di gestirle tutte nel più breve tempo possibile. Le criticità sono tante, ecco quelle più diffuse e come il customer care può aiutare efficacemente a risolverle.

Instagram: come risolvere problemi tecnici grazie al servizio clienti

Tra i tanti grattacapi di Instagram, spiccano i problemi tecnici. Segnalarli è facile, sia per quanto riguarda dispositivi iOS che Android. Se hai un iPhone, seleziona l’icona dell’omino posizionata sulla schermata inziale in basso a destra e accedi al tuo profilo. Qui tocca il pulsante che raffigura l’ingranaggio per accedere alle Impostazioni. Se hai un cellulare Android dovrai toccare le tre linee verticali.

A questo punto, si aprirà il menù con delle Impostazioni, dove selezionare la voce “assistenza” e poi “segnala problema”. A questo punto scrivi il tuo messaggio per descrivere la difficoltà o fare una domanda. È possibile allegare un’immagine, per esempio uno screenshot con la schermata del problema. Dopo aver completato il messaggio, tocca la spunta verde. Quando un disservizio viene segnalato da tante persone, viene sottoposto all’attenzione degli sviluppatori e risolto in tempi brevi.

Come recuperare l’account Instagram

Un’altra necessità comune degli utenti Instagram è legata al recupero dell’account. Non ti ricordi la password o altre credenziali? Qualcuno ti ha rubato il profilo? Per risolvere subito la questione puoi seguire un procedimento automatico. Innanzitutto, se al momento del login hai difficoltà, puoi fornire il numero di telefono: ti verrà inviato un SMS con tutte le informazioni di cui hai bisogno. Il messaggio contiene tutte le informazioni per resettare la chiave di sicurezza e crearne una nuova. In alternativa, si può accedere alla pagina: https://www.instagram.com/accounts/password/reset/ per resettare la password inserendo la propria e-mail o il nome utente dove indicato.

La stessa pagina può tornare utile per bloccare subito il furto di un account. Infatti, resettare la password è il primo passo da compiere. Il secondo è quello di revocare l’accesso a tutte le applicazioni di terze parti. Puoi farlo da questa pagina: https://www.instagram.com/accounts/manage_access/.