Ora si possono recuperare i post cancellati su Instagram: ecco come

A chiunque sarà capitato o può capitare di cancellare un post o una stories su Instagram, o di ritrovarlo eliminato, ma ora non ci sarà di che preoccuparsi. Il social network di proprietà di Facebook ha introdotto una nuova funzione che permette di recuperare i post cancellati di recente dal proprio account.

La nuova funzione consente di recuperare qualsiasi tipo di post come foto, video, reels e video di IGTV entro 30 giorni da quando sono stati cancellati. Diversa la tempistica per le stories: si avranno solo 24 ore per recuperare quella cancellata per sbaglio. La funzione svolge anche un ruolo di sicurezza, consentendo il recupero dei post magari cancellati da qualche malintenzionato che potrebbe aver rubato l’account. La novità al momento è arrivata solo negli Stati Uniti, ma l’app di proprietà di Mark Zuckerberg fa sapere che sarà presto estesa anche agli altri Paesi e a breve potrebbe arrivare in Italia.

Instagram: come recuperare post cancellati

Il social network Instagram ha deciso di offrire ai suoi utenti una nuova e utile funzione per recuperare i post cancellati, creando la nuova cartella Eliminati. Quando si cancella un post, questo verrà trasferito automaticamente nella cartella Eliminati e vi resterà per un breve periodo di tempo, che varia in funzione del tipo di post.

Il percorso per utilizzare la funzione è Impostazioni > Account > Eliminati di recente. Per recuperare il post sarà sufficiente entrare nella cartella Eliminati, scegliere il post da ripristinare e poi confermare l’operazione verificando la propria identità. Se invece si intende eliminare il post definitivamente, si potrà farlo accedendo alla cartella Eliminati, scegliere l’opzione elimina definitivamente e poi confermare la propria identità.

La funzione svolta dalla cartella Eliminati è la stessa del “solito” Cestino, dove però c’è un lucchetto: con la conferma dell’identità per ogni operazione, si potrà avere un controllo sui post cancellati.

Instagram: quali post possono essere recuperati

La nuova funzione permette di recuperare post cancellati, video, reels e video di IGTV che rimarranno nella cartella Eliminati per un periodo di 30 giorni, peer poi essere cancellati automaticamente e definitivamente. Le stories invece restano nella cartella Eliminati solo per 24 ore e poi vengono cancellate definitivamente.

Instagram: perché recuperare i post cancellati

La possibilità di recuperare i post cancellati in realtà è una funzione che gli utenti di Instagram chiedono da anni e l’app ha deciso di accontentarli. Si tratta infatti di una funzione che agisce direttamente sulla sicurezza del social network.

Non solo si potranno recuperare i post cancellati per errore da un utente, ma anche proteggere l’account in caso di attacchi hacker. Se le foto, i video e le stories vengono cancellate da malintenzionati che accedono all’account illegalmente, l’utente potrà controllare le azioni compiute, ripristinare i post cancellati e riappropriarsi del suo profilo Instagram interamente.