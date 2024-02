Invasion, nuova stagione in arrivo: cosa sappiamo

Fonte foto: Apple Tv+

Una drammatica invasione aliena sulla Terra raccontata da diverse prospettive e da diversi luoghi. È questo ciò che accade in Invasion, serie di fantascienza firmata dai produttori Simon Kinberg, già candidato agli Oscar e agli Emmy Award, e David Weil. La seconda stagione è uscita su Apple Tv+ tra agosto e ottobre 2023, ma solo pochi giorni fa la piattaforma ha annunciato il rinnovo. Invasion avrà una terza stagione. E si comincia subito: la produzione del terzo capitolo della serie inizierà infatti già alla fine di febbraio 2024.

Invasion stagione 3: anticipazioni e novità

«Sono così orgoglioso di ciò che siamo riusciti a fare con le prime due stagioni della serie, con i nostri partner di Apple TV+ e il nostro cast e la troupe», ha affermato Simon Kinberg, creatore e produttore esecutivo. Kingberg ha poi aggiunto che la terza stagione di Invasion continuerà a tenere in prima linea i suoi personaggi e li riunirà «in modi che, si spera, sorprenderanno e soprattutto commuoveranno il nostro pubblico, che è stato incredibilmente di supporto e di ispirazione fin dal primo giorno».

I protagonisti della serie sono Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Sam Neill, Firas Nassar e Shioli Kutsuna. Nel cast di Invasion figurano inoltre India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland e Tara Moayedi. Nella seconda stagione si erano aggiunti al cast anche Enver Gjokaj, Nedra Marie Taylor e Naian González Norvind.

Quando esce Invasion 3 in streaming

Al momento non ci sono molte altre informazioni su cast e trama della terza stagione di Invasion. Anche la data di uscita non è ancora stata annunciata. Tenendo conto che la produzione della terza stagione inizia in queste settimane, però, è lecito ipotizzare che Invasion 3 potrebbe arrivare in streaming su Apple TV+ nel 2025.

Il finale di Invasion 2 spiegato

Nel finale della seconda stagione di Invasion, composta da dieci episodi, Mitsuki, aiutata da Maya e con uno stato mentale sempre più deteriorato, usa la sua connessione psichica con gli alieni per stabilizzare il portale a Idabel. Intanto il generale Miller invia una squadra di soldati al portale, che si è aperto nel centro della città.

Sul posto arrivano anche Clark, Aneesha, Sarah, Rose, Trevante e Luke, che usa le sue capacità psichiche per eliminare gli alieni che custodiscono il portale. Trevante si prepara a varcare la soglia dell’apertura, che lo porterà alla nave aliena, ma prima di farlo ringrazia Rose e riceve da Miller il frammento di metallo alieno che userà per proteggersi. Mitsuki sviene per l’enorme sforzo.

Poco dopo il suo arrivo sulla nave madre, Trevante incontra Caspar che inizia a guidarlo attraverso gli ambienti labirintici della navicella. I due si avvicinano al nucleo della nave aliena, con l’obiettivo di distruggerlo e di porre così fine all’invasione. Un cambiamento repentino negli occhi di Caspar suggerisce però agli spettatori che la sua mente sia in realtà sotto il controllo degli alieni.

Nella terza stagione di Invasion, dunque, probabilmente il pubblico scoprirà l’esito dell’operazione di Trevante e Caspar sulla nave madre. Cosa è successo davvero a Caspar? Quali conseguenze avrà il loro fallimento nel distruggere il nucleo della nave madre?