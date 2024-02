Invincible 2, quando escono i nuovi episodi?

La seconda parte della seconda stagione di Invincible sta per arrivare in streaming: ecco data di uscita, cosa aspettarsi dal finale e cosa accadrà dopo

Fonte foto: Prime Video

Il miglior team di supereroi dell’universo sta per tornare su Prime Video. È stata annunciata la data di uscita della seconda parte della seconda stagione di Invincible, acclamata serie animata per adulti co-prodotta da Skybound Animation e Amazon MGM Studios. Basata sul fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, la prima stagione della serie, composta da otto puntate, è uscita sulla piattaforma di streaming nel 2021. Nel 2023 sono usciti invece un episodio speciale (a luglio) e la prima parte della seconda stagione (a novembre). Quest’ultima ha ricevuto il Golden Tomato Award di Rotten Tomatoes per la Migliore Serie Animata.

Invincible 2 parte 2: cosa sappiamo

La trama di Invicible ha per protagonista Mark Grayson, un ragazzo come tanti se non fosse per il fatto che suo padre, Nolan, è il più potente supereroe sulla Terra. Quando compie diciassette anni, Mark inizia a sviluppare dei poteri propri e deve imparare a gestirli e utilizzarli.

Nella stagione 2 Mark è ancora scosso dal tradimento di Nolan avvenuto nella prima stagione e fatica a ricostruire la sua vita. Intanto, però, il giovane supereroe deve affrontare una serie di nuove minacce, inclusa la sua paura più grande: diventare tale e quale a suo padre senza nemmeno rendersene conto.

Nel trailer della seconda parte della seconda stagione si vede Mark gravato dalla responsabilità di difendere la Terra da un’invasione dei Vitruviani, compito che precedentemente era stato affidato al padre Nolan. Il giovane protagonista è determinato a riuscirci e soprattutto a difendere la sua famiglia: ci riuscirà? La scena finale del trailer, un funerale, va vacillare le certezze…

Nella versione originale, il voice cast di Invincible 2 include Steven Yeun, Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand e Khary Payton. Le altre voci sono invece di Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen e J.K. Simmons.

Kirkman, David Alpert, Catherine Winder, Simon Racioppa, Margaret M. Dean, Rogen e Evan Goldberg sono executive producer, mentre Helen Leigh e Walker sono co-executive producer.

Quando esce Invincible 2 parte 2

La seconda stagione di Invincible è composta in tutto da otto episodi: i primi quattro sono già disponibili in streaming, mentre gli ultimi quattro escono su Prime Video a partire dal 14 marzo 2024, con nuovi episodi ogni settimana.

Invincible stagione 3 si farà?

Annunciando ufficialmente il rinnovo della serie animata Invincible, poco prima del debutto in streaming del finale della prima stagione, Amazon MGM Studios aveva confermato anche l’arrivo della stagione 3.

«Siamo più che entusiasti di continuare questa storia per almeno altre due stagioni», aveva commentato all’epoca Kirkman. Al momento non ci sono ancora informazioni sui tempi di lavorazione né su una ipotetica data di uscita della terza stagione di Invincible.