Invincible, dove e quando vedere la stagione 3

Fonte foto: Prime Video

C’è finalmente una data di uscita per Invincible stagione 3, che sarà interamente disponibile su Prime Video fra pochi mesi. Basata sulla premiata serie a fumetti di Robert Kirkman, la serie di animazione per adulti ha come protagonista l’adolescente Mark Grayson che eredita i superpoteri di suo padre e diventa il principale difensore della Terra e dei suoi abitanti. Un ruolo che si rivela decisamente impegnativo, più di quanto il ragazzo potesse pensare.

Cosa sappiamo della terza stagione di Invincible

Co-prodotta da Skybound Entertainment e Amazon MGM Studios, la serie di animazione Invincible include nel voice cast Steven Yeun, Sandra Oh e J.K. Simmons.

Le altre voci, sempre nella versione in lingua originale, sono di Seth Rogen, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Zachary Quinto, Chris Diamantopoulos, Ross Marquand, Khary Payton, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Ben Schwartz, Clancy Brown, Jay Pharoah, Mark Hamill e Melise Jow.

Kirkman, Rogen, David Alpert, Catherine Winder, Simon Racioppa, Margaret M. Dean e Evan Goldberg sono produttori esecutivi; mentre Helen Leigh e Cory Walker hanno il ruolo di co-produttori esecutivi.

Anticipazioni sulla terza stagione di Invincible

Il fumetto da cui è tratta questa serie di animazione è già concluso: chi lo ha letto, dunque, sa già cosa (probabilmente) aspettarsi dalla terza stagione. Ad esempio, Mark sostituirà il suo costume giallo e blu con uno dai toni più scuri. Per quanto riguarda la trama, invece, il protagonista riceverà il supporto di un membro della famiglia. Inoltre, un nuovo villain sta per arrivare in scena e cambierà tutte le carte in tavola.

Il trailer italiano di Invicible stagione 3

Nei trailer della terza stagione Mark, che nelle nuove puntate ha 19 anni, sta guardando i risultati di un sondaggio su chi sia il personaggio più cool della serie e scopre di avere ottenuto solo il 3%, contro i punteggi ben più alti di suo padre e altri (tra cui i gemelli Mauler e Allen).

Cecil si materializza improvvisamente davanti a lui e la conversazione tra i due, che prende le mosse da quanto accaduto nel finale della seconda stagione, diventa presto comicamente "meta".

Cecil ad esempio rimprovera Mark per essere stato assente a lungo mentre la minaccia viltrumita incombe e gli chiede cosa stia facendo per prepararsi fisicamente alla nuova stagione, cioè ai nuovi nemici che dovrà combattere.

Quando esce Invincible 3

Prime Video ha annunciato in questi giorni la data di uscita di Invicible stagione 3, che, al contrario di quanto accaduto con la stagione 2, non prevede alcun "midseason break". L’appuntamento è per il 6 febbraio 2025. È prevista l’uscita di nuovi episodi ogni settimana, fino al 13 marzo.

