IOS 14 rivoluziona l'iPhone, arrivano i widget: come funzionano

Anche Apple, ogni tanto, prende ispirazione dai concorrenti: con iOS 14 potrebbero arrivare infatti dei nuovi widget che potremo posizionare dove preferiamo nella Home degli iPhone, un po’ come succede già da anni su Android. Al momento disponibili su iPadOS, i widget sono però fissi sui tablet di Apple.

I nuovi widget, quindi, saranno dei widget “veri” che possono essere posizionati dove si vuole. Non è ancora sicuro che questa funzionalità debutti su iOS 14: al momento è solo una indiscrezione pubblicata su Twitter da @DongleBookPro, account che pubblica spesso immagini interne ad Apple. Ma questa indiscrezione fa il paio con quanto scoperto da 9to5Mac tra le linee di codice della beta di iOS 14: un nuovo set di sfondi in arrivo su iOS, che rivelano anche una nuova impostazione della Home degli iPhone. Questi sfondi non saranno fissi ma dinamici e sono gestiti dall’app SpringBoard.

Widget su iOS 14: come saranno?

Difficilmente Apple si limiterà a copiare i widget già ampiamente collaudati su Android, molto più probabilmente darà la sua interpretazione di cosa è un widget e come sfruttarlo. Su Android i widget non sono altro che piccole finestrelle da posizionare sulla homepage dello smartphone per visualizzare velocemente le informazioni provenienti da un’app o da un sito Web. C’è ad esempio una enorme categoria di widget meteo, che mostrano alcune informazioni scelte dall’utente come la temperatura, l’umidità o la probabilità di pioggia. Ci sono infiniti widget orologio, che permettono di scegliere tra orologi analogici o digitali, con o senza calendario annesso.

I widget su iOS saranno certamente mobili, ed è probabile che su iOS 14 si potrà impostare uno sfondo per la schermata di sblocco e uno diverso (o lo stesso ma sfocato) per la schermata principale per rendere più leggibile lo schermo.

Widget su iOS 14: arriveranno veramente?

Il dubbio vero, invece, è se questi widget arriveranno realmente con iOS 14 o se bisognerà aspettare versioni future del sistema operativo mobile di Apple. Non solo Apple, ma anche Google, Microsoft e molte altre software house includono nel codice delle loro beta anche molte funzionalità che poi vengono tolte dalle versioni finali del sistema operativo. Di sicuro Apple sta testando i widget mobili su iOS, quando arriveranno non è però certo.