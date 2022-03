L'iPad Air più potente è su Amazon: quanto costa

Sarà effettivamente in vendita solo a partire dal 18 marzo, ma è già pre ordinabile su Amazon il nuovo iPad Air 2022, presentato da Apple l’8 marzo nel corso dell’evento “Peek Performance“. E proprio di performance stiamo parlando, visto che la vera novità del nuovo iPad Air è proprio l’enorme incremento di potenza portato dal nuovo chip Apple M1, che sostituisce il precedente A14 Bionic.

Con il nuovo chip M1, infatti, iPad Air ha la stessa potenza di iPad Pro e, di fatto, ne diventa il principale concorrente: se oggi c’è un tablet da preferire all’iPad Pro, infatti, esso è quasi sempre iPad Air. Certamente lo schermo è un po’ meno luminoso e non è mini LED, ed è un pelino più piccolo, non c’è la tecnologia Center Stage per l’inquadratura intelligente, non c’è neanche il LiDAR per la realtà aumentata ma, diciamo la verità: la maggior parte delle persone fino ad ora hanno comprato iPad Pro e non iPad classico o iPad Air solo perché il Pro è (era) più potente. Adesso l’Air diventa potente quanto il Pro, ma costa un bel po’ meno. Ed è questo un ottimo motivo per ordinarlo.

iPad Air 2022: caratteristiche tecniche

Il nuovo Apple iPad Air è un tablet da 10,9 pollici, con schermo LCD IPS Liquid Retina da 500 nit di luminosità massima e 1.640×2.360 pixel di risoluzione. Non è lo schermo migliore di Apple, ma è comunque un ottimo schermo.

Ottimo, come è noto ormai a tutti, anche il processore M1 che in questo caso è affiancato da 4 GB di RAM e 64 o 256 GB di memoria di archiviazione. Qui, purtroppo, Apple ha fatto il solito trucchetto di rimuovere dal listino la versione da 128 GB, che è quella che sarebbe stata migliore per la maggior parte degli utenti.

Per quanto riguarda le fotocamere, invece, troviamo una 12 MP wide al posteriore e una 7 MP per i selfie, senza alcuna differenza rispetto all’iPad precedente. Come al solito c’è la versione solo WiFi e quella con lo slot per la SIM telefonica, in questo caso anche 5G.

iPad Air 2022: i prezzi

Il nuovo iPad Air 2022 ha un prezzo di partenza di 200 euro inferiore a quello dell’iPad Pro 11 pollici più economico (che però ha 128 GB): nella versione base solo WiFi con 64 GB di RAM iPad Air costa infatti 699 euro.

iPad Air 2022 – Chip Apple M1 – Versione WiFi – 64 GB di memoria

La versione top di gamma di iPad Air, con connessione WiFi e anche 5G e con 256 GB di memoria costa invece 1.039 euro.

iPad Air 2022 – Chip Apple M1 – Versione WiFi+5G – 256 GB di memoria