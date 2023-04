IPad in offerta con uno sconto straordinario: prezzo mai visto prima

Una delle novità più interessanti lanciate da Apple nel corso del 2022 è stata sicuramente l’iPad di decima generazione. Probabilmente è passato un po’ in sordina, ma con questo nuovo modello Apple ha aggiornato uno dei dispositivi più iconici. L’iPad di decima generazione, infatti, è il modello che segue il solco lanciato oramai più di dieci anni fa da Steve Jobs, cioè un prodotto che sia al tempo stesso uno strumento di svago e di lavoro. E probabilmente con questo dispositivo l’azienda di Cupertino si è avvicinata moltissimo all’idea del suo fondatore.

L’iPad di decima generazione, infatti, cambia faccia: design completamente nuovo, schermo più grande e con ancora maggiori dettagli. Processore super prestazionale e c’è anche il supporto all’Apple Pencil e alla Magic Keyboard Folio, in modo da trasformarlo in un mini-PC in pochissimo tempo. Un dispositivo, quindi, super versatile e che oggi troviamo anche a un prezzo mai visto prima. Su Amazon, infatti, è disponibile con uno sconto top che fa risparmiare quasi 100€ sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web.

iPad decima generazione

iPad decima generazione: la scheda tecnica

L’iPad di decima generazione è un dispositivo versatile e multiuso, con il quale poter fare veramente di tutto. Come un coltellino svizzero è pronto ad aiutarti in qualsiasi situazione e a risolvere tutti i tuoi problemi.

Apple ha puntato molto su questa nuova versione, cambiando completamente il design del tablet, avvicinandolo sempre di più a quello dei dispositivo top come l’iPad Air e l’iPad Pro. Il tablet è dotato di un design all-screen con display Liquid Retina da 10,9" ad altissima risoluzione e con un’ottima luminosità. Sotto la scocca troviamo il super affidabile processore A14 Bionic che permette di fare veramente tutto, dall’utilizzare app per il fotoritocco fino ai videogame più pesanti.

Come detto, è un dispositivo pensato anche per il lavoro e lo testimonia il fatto che supporta sia l’Apple Pencil sia la Magic Keyboard Folio che lo trasformano in un perfetto PC da lavoro. Con l’Apple Pencil puoi prendere appunti, disegnare e fare tantissime altre cose. Non mancano delle ottime fotocamere anteriori e posteriori con le quali poter fare videochiamate di lavoro mentre si è in viaggio.

Il tutto è condito dal sistema operativo iPadOS pensato appositamente per i tablet Apple. Oltre a un’interfaccia pensata appositamente per questi dispositivi, ci sono anche tante app molto utili per la produttività.

iPad decima generazione in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super sconto per l’iPad di decima generazione, l’ultimo modello lanciato sul mercato dall’azienda di Cupertino. Oggi è disponibile a un prezzo di 499€, con uno sconto del 15% che fa risparmiare circa 100€ sul prezzo di listino. Può sembrare uno sconto di piccola entità, ma abbiamo sempre a che fare con un dispositivo Apple e sappiamo molto bene che è già complicato trovarli in offerta. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 99,80€ al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi record.

Disponibile in diverse colorazioni.

iPad decima generazione – blu

iPad decima generazione – bianco

iPad decima generazione – rosa

iPad decima generazione – giallo

