IPad OLED: finalmente ci siamo

Fonte foto: NYC Russ / Shutterstock

Secondo il sito sudcoreano ChosumBiz, LG Display e Samsung Display hanno in previsione di iniziare la produzione dei nuovi pannelli OLED per i futuri iPad Pro a febbraio 2024. Stando sempre alle indiscrezioni provenienti dalla Corea le due aziende produttrici hanno stimato un volume di spedizioni iniziale di circa 10 milioni di unità (60% della produzione affidata a LG e il resto a Samsung), un numero nettamente inferiore rispetto a quello degli schermi per smartphone ma, naturalmente, il mercato dei tablet è meno florido rispetto alla controparte.

iPad Pro con display OLED, cosa sappiamo

Le prime indiscrezioni sui futuri iPad Pro con display OLED arrivano da Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg che ha anticipato che questi dispositivi saranno disponibili con schermi da 11 e 13 pollici e avranno un processore M3.

Dato che la produzione di massa dei nuovi pannelli OLED non inizierà prima del prossimo febbraio, è ragionevole supporre che i tablet di Apple salteranno il classico evento di marzo dove, di solito, il colosso di Cupertino annuncia i nuovi prodotti.

Nessuna certezza, naturalmente, ma sempre secondo Gurman appare molto più probabile che questi device vengano rivelati alla WWDC Conference di giugno o forse a settembre (una data che, generalmente, viene “riservata” agli iPhone).

Gli attuali iPad Pro utilizzano dei pannelli LCD mentre il modello da 12,9 pollici ha anche la retroilluminazione mini-LED per una maggiore luminosità e un rapporto di contrasto più elevato.

Con l’arrivo della tecnologia OLED cambieranno molte cose per questi dispositivi e, anzitutto, non sarebbe più necessario un sistema per la retroilluminazione. Poi, i futuri tablet dell’azienda di Cupertino avrebbero anche un rapporto di contrasto ancora più elevato con neri più profondi e consumi energetici molto inferiori rispetto agli attuali modelli.

Inoltre, dalle indiscrezioni condivise da ChosumBiz, si legge che Apple utilizzerà degli schermi ibridi e dallo spessore minimo, realizzati con una combinazione di diversi materiali.

Non ci sono maggiori informazioni al riguardo ma, se queste indiscrezioni si rivelassero fondate, probabilmente i prossimi iPad Pro potrebbero essere leggermente più sottili rispetto agli attuali.

È importante ricordare che questi cambiamenti riguarderanno (per il momento) esclusivamente i modelli Pro, mentre i prossimi iPad Air, iPad mini e iPad base manterranno gli stessi pannelli LCD della precedente versione.

Quanto costeranno i nuovi iPad Pro OLED

Ma al fianco dell’arrivo dei pannelli OLED su iPad Pro, la vera notizia è che alcune recenti un’analisi hanno indicato una fascia di prezzo di ben tre volte superiore rispetto a quella degli attuali display OLED per dispositivi mobili, un dettaglio che potrebbe far presagire prezzi più elevati.

Nessuna conferma da parte di Apple e, visti anche gli inaspettati ribassi nel prezzo di iPhone 15, mai dire mai.

Tuttavia se davvero questa tecnologia fosse realmente così costosa, i prezzi dei futuri iPad Pro potrebbero lievitare, superando addirittura quegli degli attuali modelli con il tablet da 11 pollici che ha un prezzo di partenza di 1.069 euro e quello da 12,9 pollici (in foto) che, invece, parte da 1.469 euro.