IPad Pro, lo sconto è eccezionale: a questo prezzo è da comprare subito

Il tablet con i superpoteri. Basterebbe il claim utilizzato da Apple per spiegare la bontà dell’iPad Pro di quarta generazione, l’ultimo modello lanciato sul mercato dall’azienda di Cupertino. L’iPad Pro è il tablet più simile a un computer, con il quale condivide anche alcune caratteristiche tecniche, come la presenza del super processore Apple M2, lo stesso che troviamo su alcune versioni di MacBook Pro. Definirlo un semplice tablet è riduttivo: ha le potenzialità per trasformarsi velocemente in uno strumento di lavoro o il dispositivo perfetto per i creativi. Basta collegare l’Apple Pencil oppure una tastiera wireless.

Tra le tante promo che troviamo ogni giorno su Amazon, oggi ce ne è una speciale dedicata appunto all’iPad Pro di quarta generazione. È disponibile sul sito di e-commerce la versione da 128GB con connettività Wi-Fi + LTE con uno sconto di ben 200€ che fa scendere il prezzo al minimo storico. E la puoi pagare anche a rate a tasso zero. Uno sconto eccezionale per quello che a tutti gli effetti è uno dei migliori tablet disponibili sul mercato.

iPad Pro: le caratteristiche tecniche

Il tablet Pro per un utilizzo da professionista. L’iPad Pro ha riscritto le regole di utilizzo di un tablet. Non più dispositivo da divano, ma un device pronto a tutti e che all’occorrenza può diventare un ottimo strumento di lavoro. Esattamente quello che predicava Steve Jobs fin dal giorno della presentazione del primo modello di iPad.

La scheda tecnica dell’iPad Pro ha veramente pochi eguali sul mercato. Partiamo dallo schermo, da sempre uno dei punti di forza dei dispositivi Apple. Il tablet è dotato di un display Liquid Retina da 11" super luminoso e con un’ampia gamma cromatica P3. Ha tecnologie evolute come il True Tone che adatta automaticamente i colori in base alla luce esterna per non affaticare gli occhi e il ProMotion per un refresh rate adattivo fino a 120Hz per renderlo ancora più fluido. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Apple M2 che assicura prestazioni da PC top di gamma. La memoria interna è da 128GB. Questa versione che troviamo in offerta supporta sia la connettività Wi-Fi sia LTE, quindi, è possibile associare una scheda SIM e utilizzarlo come dispositivo stand-alone ed essere sempre connessi a Internet.

Avere i super poteri vuol dire anche supportare accessori esterni come l’Apple Pencil che permette di fare cose straordinarie la Magic Keyboard, la tastiera wireless che lo trasforma in un vero PC. Due strumenti fondamentali che fanno apprezzare ancora di più l’iPad Pro.

Molto interessante anche il comparto fotografico, pensato appositamente per chi utilizza il tablet per le videochiamate di lavoro. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera da 12MP con in aggiunta lo scanner LiDAR per utilizzare le app per la realtà aumentata, mentre la fotocamera frontale è sempre da 12MP ed è pensata appositamente per le chiamate su FaceTime.

Infine, sull’iPad Pro di quarta generazione fa il suo debutto iPadOS 16 con tutte le ultime novità sviluppate da Apple appositamente per il tablet. Chiudiamo con la batteria assicura un’autonomia fino a fine giornata dopo un utilizzo intenso.

iPad Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’iPad Pro in offerta a un prezzo di 1.069,99€, con uno sconto del 16% che fa risparmiare 200€ sul prezzo di listino. Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre ed essendo un prodotto Apple lo sconto è davvero molto interessante. Il prezzo è un po’ elevato, ma siamo di fronte a un dispositivo versatile e che può essere paragonato ai migliori PC disponibili sul mercato. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 214€ al mese.

